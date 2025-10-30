Atacante do Grêmio avalia período de treinos com a seleção feminina sub-20: "Momento incrível"

Gisele foi titular nos primeiros dois amistosos contra o México. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A atacante Gisele voltou a defender a seleção sub-20 na última data Fifa. De 20 a 29 de outubro, a jogadora gremista participou de treinos e amistosos pelo Brasil.

Foram duas vitórias e uma derrota para o México. Nos dois primeiros testes, inclusive, Gisele iniciou entre as titulares da técnica Camilla Orlando. Todos os jogos ocorreram em Goiânia.

— Foi um momento incrível, que eu nunca vou esquecer. Levarei para o resto da minha vida, porque era um sonho jogar com a seleção brasileira aqui em Goiânia, ainda mais com a torcida nos apoiando, dando aquela força — afirmou a atacante Gisele, em entrevista a Zero Hora.

Esta foi a oitava vez que Gisele defendeu a seleção brasileira sub-20. Em 2024, ela já havia disputado Copa do Mundo e Sul-Americano pela categoria. Agora, busca manter seu espaço com a nova treinadora.

— Foi uma convocação incrível, aprendi com cada menina. Muito importante para mim, como atleta, porque ano que vem temos o Sul-Americano sub-20 — disse Gisele.

O Sul-Americano ocorre de 4 a 28 de fevereiro, e tem o Brasil como atual campeão. O torneio ainda não teve sua sede divulgada pela Conmebol.

Foco no Grêmio

Agora, a atacante volta a Porto Alegre e fica à disposição de Cyro Leães para a decisão diante do Brasil-Far. As equipes duelam no próximo sábado (1º), às 11h, na Arena. Quem vencer, avança à final. Em caso de empate, a disputa da vaga será nos pênaltis.