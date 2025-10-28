Atacante comemora vitórias do Brasil contra Inglaterra e Itália: "Cumprimos com nossos objetivos"

Luany comemorou o gol contra a Itália homenageando Gio Garbelini. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A atacante Luany ganhou (ainda mais) moral com Arthur Elias após a data Fifa de outubro. No amistoso desta terça-feira (28), foi dos pés dela que saiu o gol da vitória sobre a Itália, por 1 a 0, em Parma.

Antes disso, a Seleção Brasileira também havia vencido a Inglaterra, no último sábado (25). As duas vitórias encerram mais um período de preparação com 100% de aproveitamento.

— Conseguimos cumprir com nossos dois objetivos. Todas juntas, e muito bem — afirmou a atacante, que completou falando sobre suas atuações:

— Estou trabalhando muito e espero estar na Copa, ajudando nosso Brasil dentro de casa, no Maracanã e onde for.

Homenagem

Ex-Grêmio, a atacante também aproveitou o gol marcado para homenagear Gio Garbelini. Parceira de Luany no Atlético de Madrid, a atacante sofreu uma fratura distal na fíbula e teve de ser cortada da Seleção.

— Sinto muita falta dela, vai fazer muita falta aqui e no Atlético de Madrid também. Espero que ela se recupere logo. Estamos esperamos ela aqui — falou Luany.