Arthur Elias chega a 70% de aproveitamento como técnico da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira vive grande fase desde que Arthur Elias assumiu o comando, em outubro de 2023. Desde então, começou a enfrentar adversárias que estão entre as melhores no ranking da Fifa, conquistou a prata nos Jogos Olímpicos e foi campeã da Copa América.
Recentemente, nos amistosos da data Fifa de outubro, mais resultados positivos. Enfrentando a Inglaterra (atual campeã da Eurocopa), em Londres, o Brasil venceu por 2 a 1. Depois, duelando com a Itália, em Parma, mais um triunfo: 1 a 0.
Os resultados fizeram com que Arthur Elias chegasse a 70% de aproveitamento no comando da Seleção. Neste período, são 38 jogos realizados, com 25 vitórias, cinco empates e apenas oito derrotas.
O Brasil também marcou 79 gols neste período, uma média de dois por partida. Em relação à defesa, são 34 sofridos (0,9/jogo).
ZH destaca os números e os jogos da Era Arthur Elias. Confira abaixo.
Números da Era Arthur Elias
- 38 jogos
- 25 vitórias
- 5 empates
- 8 derrotas
- 79 gols marcados
- 34 gols sofridos
- 70% de aproveitamento
Todos os jogos da Era Arthur Elias
2023
- Canadá 0x1 Brasil (amistoso, 28/10)
- Canadá 2x0 Brasil (amistoso, 31/10)
- Brasil 4x3 Japão (amistoso, 30/11)
- Brasil 0x2 Japão (amistoso, 3/12)
- Brasil 4x0 Nicarágua (amistoso, 6/12)
2024
- Brasil 1x0 Porto Rico (Copa Ouro, 22/2)
- Colômbia 0x1 Brasil (Copa Ouro, 25/2)
- Brasil 5x0 Panamá (Copa Ouro, 28/2)
- Brasil 5x1 Argentina (Copa Ouro, 3/3)
- México 0x3 Brasil (Copa Ouro, 6/3)
- Estados Unidos 1x0 Brasil (Copa Ouro, 10/3)
- Canadá 1 (4x2) 1 Brasil (She Believes, 6/4)
- Japão 1 (0x3) 1 Brasil (She Believes, 9/4)
- Brasil 4x0 Jamaica (amistoso, 1º/6)
- Brasil 4x0 Jamaica (amistoso, 4/6)
- Nigéria 0x1 Brasil (Jogos Olímpicos, 25/7)
- Brasil 1x2 Japão (Jogos Olímpicos, 28/7)
- Brasil 0x2 Espanha (Jogos Olímpicos, 31/7)
- França 0x1 Brasil (Jogos Olímpicos, 3/8)
- Brasil 4x2 Espanha (Jogos Olímpicos, 6/8)
- Brasil 0x1 Estados Unidos (Jogos Olímpicos, 10/8)
- Brasil 1x1 Colômbia (amistoso, 26/10)
- Brasil 3x1 Colômbia (amistoso, 29/10)
- Austrália 1x3 Brasil (amistoso, 28/11)
- Austrália 1x2 Brasil (amistoso, 1º/12)
2025
- Estados Unidos 2x0 Brasil (amistoso, 5/4)
- Estados Unidos 1x2 Brasil (amistoso, 8/4)
- Brasil 3x1 Japão (amistoso, 30/5)
- Brasil 2x1 Japão (amistoso, 20/6)
- França 3x2 Brasil (amistoso, 27/6)
- Brasil 2x0 Venezuela (Copa América, 13/7)
- Bolívia 0x6 Brasil (Copa América, 16/7)
- Paraguai 1x4 Brasil (Copa América, 22/7)
- Brasil 0x0 Colômbia (Copa América, 25/7)
- Brasil 5x1 Uruguai (Copa América, 29/7)
- Colômbia 4 (4x5) 4 Brasil (Copa América, 2/8)
- Inglaterra 1x2 Brasil (amistoso, 25/10)
- Itália 0x1 Brasil (amistoso, 28/10)