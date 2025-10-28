Arthur Elias chega a 70% de aproveitamento como técnico da Seleção Brasileira

Arthur Elias venceu 25 jogos. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira vive grande fase desde que Arthur Elias assumiu o comando, em outubro de 2023. Desde então, começou a enfrentar adversárias que estão entre as melhores no ranking da Fifa, conquistou a prata nos Jogos Olímpicos e foi campeã da Copa América.

Os resultados fizeram com que Arthur Elias chegasse a 70% de aproveitamento no comando da Seleção. Neste período, são 38 jogos realizados, com 25 vitórias, cinco empates e apenas oito derrotas.

O Brasil também marcou 79 gols neste período, uma média de dois por partida. Em relação à defesa, são 34 sofridos (0,9/jogo).

ZH destaca os números e os jogos da Era Arthur Elias. Confira abaixo.

Números da Era Arthur Elias

38 jogos

25 vitórias

5 empates

8 derrotas

79 gols marcados

34 gols sofridos

70% de aproveitamento

Todos os jogos da Era Arthur Elias

2023

Canadá 0x1 Brasil (amistoso, 28/10)

(amistoso, 28/10) Canadá 2x0 Brasil (amistoso, 31/10)

2x0 Brasil (amistoso, 31/10) Brasil 4x3 Japão (amistoso, 30/11)

4x3 Japão (amistoso, 30/11) Brasil 0x2 Japão (amistoso, 3/12)

(amistoso, 3/12) Brasil 4x0 Nicarágua (amistoso, 6/12)

2024

Brasil 1x0 Porto Rico (Copa Ouro, 22/2)

1x0 Porto Rico (Copa Ouro, 22/2) Colômbia 0x1 Brasil (Copa Ouro, 25/2)

(Copa Ouro, 25/2) Brasil 5x0 Panamá (Copa Ouro, 28/2)

5x0 Panamá (Copa Ouro, 28/2) Brasil 5x1 Argentina (Copa Ouro, 3/3)

5x1 Argentina (Copa Ouro, 3/3) México 0x3 Brasil (Copa Ouro, 6/3)

(Copa Ouro, 6/3) Estados Unidos 1x0 Brasil (Copa Ouro, 10/3)

1x0 Brasil (Copa Ouro, 10/3) Canadá 1 (4x2) 1 Brasil (She Believes, 6/4)

Japão 1 (0x3) 1 Brasil (She Believes, 9/4)

Brasil 4x0 Jamaica (amistoso, 1º/6)

4x0 Jamaica (amistoso, 1º/6) Brasil 4x0 Jamaica (amistoso, 4/6)

4x0 Jamaica (amistoso, 4/6) Nigéria 0x1 Brasil (Jogos Olímpicos, 25/7)

(Jogos Olímpicos, 25/7) Brasil 1x2 Japão (Jogos Olímpicos, 28/7)

(Jogos Olímpicos, 28/7) Brasil 0x2 Espanha (Jogos Olímpicos, 31/7)

(Jogos Olímpicos, 31/7) França 0x1 Brasil (Jogos Olímpicos, 3/8)

(Jogos Olímpicos, 3/8) Brasil 4x2 Espanha (Jogos Olímpicos, 6/8)

4x2 Espanha (Jogos Olímpicos, 6/8) Brasil 0x1 Estados Unidos (Jogos Olímpicos, 10/8)

(Jogos Olímpicos, 10/8) Brasil 1x1 Colômbia (amistoso, 26/10)

Brasil 3x1 Colômbia (amistoso, 29/10)

3x1 Colômbia (amistoso, 29/10) Austrália 1x3 Brasil (amistoso, 28/11)

(amistoso, 28/11) Austrália 1x2 Brasil (amistoso, 1º/12)

2025

Estados Unidos 2x0 Brasil (amistoso, 5/4)

2x0 Brasil (amistoso, 5/4) Estados Unidos 1x2 Brasil (amistoso, 8/4)

(amistoso, 8/4) Brasil 3x1 Japão (amistoso, 30/5)

3x1 Japão (amistoso, 30/5) Brasil 2x1 Japão (amistoso, 20/6)

2x1 Japão (amistoso, 20/6) França 3x2 Brasil (amistoso, 27/6)

3x2 Brasil (amistoso, 27/6) Brasil 2x0 Venezuela (Copa América, 13/7)

2x0 Venezuela (Copa América, 13/7) Bolívia 0x6 Brasil (Copa América, 16/7)

(Copa América, 16/7) Paraguai 1x4 Brasil (Copa América, 22/7)

(Copa América, 22/7) Brasil 0x0 Colômbia (Copa América, 25/7)

Brasil 5x1 Uruguai (Copa América, 29/7)

5x1 Uruguai (Copa América, 29/7) Colômbia 4 (4x5) 4 Brasil (Copa América, 2/8)

Inglaterra 1x2 Brasil (amistoso, 25/10)

(amistoso, 25/10) Itália 0x1 Brasil (amistoso, 28/10)