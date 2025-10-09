Arthur Elias anuncia convocação da Seleção Brasileira; veja a lista

O técnico Arthur Elias anunciou, na tarde desta quinta-feira (9), as convocadas da Seleção Brasileira Feminina para a próxima data Fifa. Serão 23 atletas à disposição para os amistosos contra Inglaterra e Itália.
Da lista, são 10 gurias que atuam no Brasil e 13 que jogam no Exterior. O destaque fica por conta das 11 meninas que passaram pela dupla Gre-Nal.
São cinco gurias que passaram pelo Grêmio: Lorena, Claudia, Mariza e Lais Estevam Luany; e seis que defenderam o Inter: Isa Haas, Bruninha, Isabela, Duda Sampaio, Jheniffer e Tainá Maranhão.
Os jogos
O primeiro amistoso será contra a Inglaterra, no dia 25 de outubro, às 13h30min (horário de Brasília). O duelo ocorre em Manchester, no Etihad Stadium, do Manchester City.
Depois, em 28 de outubro, o Brasil volta a campo contra a Itália. O jogo será às 13h15min (horário de Brasília) no Estádio Ennio Tardini, em Parma.
Convocadas do Brasil
Goleiras
- Lorena - Kansas (EUA)
- Claudia - Fluminense
- Carlinha - São Paulo
Defensoras
- Isa Haas - Cruzeiro
- Mariza - Corinthians
- Vitória Calhau - Cruzeiro
- Tarciane - Lyon (FRA)
- Thais Ferreira - Corinthians
- Yasmim - Real Madrid (ESP)
- Bruninha - Gotham (EUA)
- Isabela - PSG (FRA)
Meio-campistas
- Angelina - Orlando Pride (EUA)
- Duda Sampaio - Corinthians
- Ary Borges - Racing Louisville (EUA)
- Lais Estevam - Palmeiras
Atacantes
- Amanda Gutierres - Palmeiras
- Gio Garbelini - Atlético de Madrid (ESP)
- Luany - Atlético de Madrid (ESP)
- Jheniffer - Tigres (MEX)
- Ludmilla - Chicago (EUA)
- Dudinha - San Diego (EUA)
- Bia Zaneratto - Kansas (EUA)
- Tainá Maranhão - Palmeiras