Arthur Elias afirma sobre amistoso contra a Inglaterra: "Sempre tem rivalidade"

Arthur Elias no comando dos treinos visando os amistosos contra Inglaterra e Itália. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira se prepara para os próximos amistosos da data Fifa. No sábado (25), às 13h30min, o duelo será contra a Inglaterra, no Etihad Stadium, em Manchester.

O jogo colocará as campeãs de Copa América e Eurocopa frente à frente. Será a prévia da Finalíssima, agendada para o ano que vem.

— Sempre tem rivalidade quando se fala de grandes escolas do futebol. Brasil e Inglaterra são seleções que, mesmo não tendo grandes conquistas como Copa do Mundo ou Olimpíadas, vêm despontando nos últimos campeonatos. A Inglaterra especialmente na Europa, o Brasil que fez uma grande Olimpíada e tem uma história que o mundo inteiro respeita — afirmou o técnico Arthur Elias.

As inglesas já realizaram 13 jogos nesta temporada. São sete vitórias, três empates e três derrotas. O título da Eurocopa também foi o segundo consecutivo da seleção comandada por Sarina Wiegman.

— Elas têm uma grande seleção, com grandes jogadoras, uma ótima treinadora, então vai ser um confronto de equipes da elite do futebol feminino e a rivalidade é natural quando jogam duas equipes que são atuais campeãs do continente, que entregam tudo dentro de campo — afirmou o treinador.

Preparação brasileira

A delegação brasileira iniciou a preparação no último domingo (19), em Manchester. São 23 atletas à disposição de Arthur Elias para enfrentar Inglaterra e Itália.

— Fizemos dois treinos, o primeiro ainda voltado para a recuperação, e o segundo já exigimos um pouco mais, abrimos o campo, fizemos um coletivo e preparamos bem as opções que temos para o jogo — explicou o treinador.

A Seleção ainda realizará mais dois treinamentos antes do primeiro amistoso. Estão previstos trabalhos nas tardes desta quinta-feira (23) e sexta (24). O último trabalho ocorrerá no Etihad Stadium, palco do duelo.

