"Agora é um novo campeonato", diz técnico das Gurias Coloradas após 2º lugar na primeira fase

Maurício Salgado, técnico das Gurias Coloradas, na vitória por 3 a 0 sobre o Brasil-Far. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas terminaram a fase inicial do Gauchão Feminino na vice-liderança. Mesmo com a goleada sobre o Brasil-Far, por 3 a 0, na tarde deste sábado (11), o Inter não conseguiu ultrapassar o Grêmio nos critérios de desempate e teve de se contentar com o segundo lugar.

A equipe de Maurício Salgado chegou aos mesmos 19 pontos do Tricolor, mas ficou atrás pelo número de gols sofridos, que são o segundo critério de desempate: foi vazado seis vezes contra três do maior rival. De toda forma, o treinador colorado valorizou a campanha e a vitória que fechou a primeira fase.

— Agora é um novo campeonato. Eu saio bem satisfeito pelo desafio que o jogo nos mostrou. Sabíamos que teríamos dificuldade, pelo calor. O começo de jogo sempre é de muito contato. Acho que não começamos muito bem, dentro da nossa proposta de sermos mais agressivos. Então, aceitamos um pouco a linha de marcação delas. E, depois, fomos encaixando no jogo — avaliou o técnico Maurício Salgado.

E a sequência?

Agora, as Gurias Coloradas vão duelar com o Juventude nas semifinais. A ida será em Caxias do Sul. Enquanto a decisão ocorre em Porto Alegre.

— A gente da dificuldade que vai ter. Cada ano tem uma dificuldade maior (no Gauchão), o que é bom, porque denota que as equipes estão evoluindo. Mas a gente sabe do compromisso que temos quando entramos com a camisa do Inter. Nosso compromisso é chegar o mais longe possível, que é na final e sermos campeões. É isso que vamos buscar — finalizou o treinador.