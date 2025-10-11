"Agora é um novo campeonato", diz técnico das Gurias Coloradas após 2º lugar na primeira fase

As Gurias Coloradas terminaram a fase inicial do Gauchão Feminino na vice-liderança. Mesmo com a goleada sobre o Brasil-Far, por 3 a 0, na tarde deste sábado (11), o Inter não conseguiu ultrapassar o Grêmio nos critérios de desempate e teve de se contentar com o segundo lugar.
A equipe de Maurício Salgado chegou aos mesmos 19 pontos do Tricolor, mas ficou atrás pelo número de gols sofridos, que são o segundo critério de desempate: foi vazado seis vezes contra três do maior rival. De toda forma, o treinador colorado valorizou a campanha e a vitória que fechou a primeira fase.
— Agora é um novo campeonato. Eu saio bem satisfeito pelo desafio que o jogo nos mostrou. Sabíamos que teríamos dificuldade, pelo calor. O começo de jogo sempre é de muito contato. Acho que não começamos muito bem, dentro da nossa proposta de sermos mais agressivos. Então, aceitamos um pouco a linha de marcação delas. E, depois, fomos encaixando no jogo — avaliou o técnico Maurício Salgado.
E a sequência?
Agora, as Gurias Coloradas vão duelar com o Juventude nas semifinais. A ida será em Caxias do Sul. Enquanto a decisão ocorre em Porto Alegre.
— A gente da dificuldade que vai ter. Cada ano tem uma dificuldade maior (no Gauchão), o que é bom, porque denota que as equipes estão evoluindo. Mas a gente sabe do compromisso que temos quando entramos com a camisa do Inter. Nosso compromisso é chegar o mais longe possível, que é na final e sermos campeões. É isso que vamos buscar — finalizou o treinador.
As datas e horários das semifinais ainda não foram divulgadas. A previsão é que os confrontos aconteçam em 25 ou 26 de outubro (ida) e 1º ou 2 de novembro (volta).