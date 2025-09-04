Zagueira do Grêmio avalia primeiro turno do Gauchão Feminino e afirma: "Estamos nos dedicando totalmente" 

Karol Arcanjo chegou ao Grêmio nesta temporada. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras encerraram o primeiro turno do Gauchão Feminino com uma campanha (quase) perfeita. Não fosse o empate com o Juventude, o Grêmio teria alcançado os 100% de aproveitamento nos quatro jogos iniciais.

De toda forma, o início trouxe motivos para comemorar. O Tricolor é o único invicto, está na liderança do Estadual e venceu o clássico Gre-Nal com autoridade, por 4 a 1.

— Tivemos uma campanha bem abaixo no Brasileirão e buscamos nos recuperar bem no Gauchão. Estamos nos dedicando totalmente para poder fazer uma campanha melhor e mais equilibrada — afirmou a zagueira Karol Arcanjo, em entrevista a Zero Hora.

O triunfo no clássico, inclusive, foi a última amostragem ao torcedor. Após o Gre-Nal, as Mosqueteiras têm duas rodadas de folga antes de voltarem a campo em mais um jogo contra o Inter.

— Vínhamos de uma sequência muito forte, e a parada foi boa para todo mundo se recuperar fisicamente. Estamos trabalhando alguns pontos que achamos que não estão tão bons — enfatizou a defensora.

O período de cerca de duas semanas serve, justamente, para que o Grêmio aprimore algumas questões visando a manutenção da liderança.

— Estávamos tomando gols bobos, às vezes por falta de atenção, e pecando nas finalizações. São dois pontos que estamos tentando melhorar bastante — contou.

Busca pelo bicampeonato consecutivo

As Mosqueteiras ainda almejam, em 2025, o primeiro bicampeonato consecutivo desde a retomada do departamento. A partir de então, são três taças, mas que sempre vieram num intervalo de tempo.

— Sabemos da história do Grêmio. A gente chega e se identifica muito. Eu, particularmente, queria vir para cá, vestir a camisa do clube. E a todo tempo a gente fala sobre o título gaúcho. Eles tentam fazer a gente viver esse sonho diariamente e o nosso foco é esse. Vamos lutar para conquistar esse bicampeonato — prometeu Karol Arcanjo.

Desde 2017, o Grêmio foi campeão do Gauchão Feminino em 2018, 2022 e 2024. Todas as taças vieram de forma invicta.

Campanha do Grêmio no Gauchão

4 jogos

3 vitórias

1 empate

15 gols marcados

2 gols sofridos

Próximos jogos do Grêmio