Zagueira do Grêmio avalia primeiro turno do Gauchão Feminino e afirma: "Estamos nos dedicando totalmente" 

As Mosqueteiras encerraram o primeiro turno do Gauchão Feminino com uma campanha (quase) perfeita. Não fosse o empate com o Juventude, o Grêmio teria alcançado os 100% de aproveitamento nos quatro jogos iniciais.
De toda forma, o início trouxe motivos para comemorar. O Tricolor é o único invicto, está na liderança do Estadual e venceu o clássico Gre-Nal com autoridade, por 4 a 1.
— Tivemos uma campanha bem abaixo no Brasileirão e buscamos nos recuperar bem no Gauchão. Estamos nos dedicando totalmente para poder fazer uma campanha melhor e mais equilibrada — afirmou a zagueira Karol Arcanjo, em entrevista a Zero Hora.
O triunfo no clássico, inclusive, foi a última amostragem ao torcedor. Após o Gre-Nal, as Mosqueteiras têm duas rodadas de folga antes de voltarem a campo em mais um jogo contra o Inter.
— Vínhamos de uma sequência muito forte, e a parada foi boa para todo mundo se recuperar fisicamente. Estamos trabalhando alguns pontos que achamos que não estão tão bons — enfatizou a defensora.
O período de cerca de duas semanas serve, justamente, para que o Grêmio aprimore algumas questões visando a manutenção da liderança.
— Estávamos tomando gols bobos, às vezes por falta de atenção, e pecando nas finalizações. São dois pontos que estamos tentando melhorar bastante — contou.
Busca pelo bicampeonato consecutivo
As Mosqueteiras ainda almejam, em 2025, o primeiro bicampeonato consecutivo desde a retomada do departamento. A partir de então, são três taças, mas que sempre vieram num intervalo de tempo.
— Sabemos da história do Grêmio. A gente chega e se identifica muito. Eu, particularmente, queria vir para cá, vestir a camisa do clube. E a todo tempo a gente fala sobre o título gaúcho. Eles tentam fazer a gente viver esse sonho diariamente e o nosso foco é esse. Vamos lutar para conquistar esse bicampeonato — prometeu Karol Arcanjo.
Desde 2017, o Grêmio foi campeão do Gauchão Feminino em 2018, 2022 e 2024. Todas as taças vieram de forma invicta.
Campanha do Grêmio no Gauchão
- 4 jogos
- 3 vitórias
- 1 empate
- 15 gols marcados
- 2 gols sofridos
Próximos jogos do Grêmio
- 13/9, 11h: Inter x Grêmio
- 28/9, 15h: Grêmio x Flamengo de São Pedro
- 4/10, 16h: Brasil-Far x Grêmio
- 12/10, 15h: Grêmio x Juventude