Zagueira do Brasil-Far afirma sobre disputa por vaga no Brasileirão A-3 através do Gauchão Feminino: "Nada está ganho"

Alissa chegou ao Brasil-Far nesta temporada. Luiz Erbes / Brasil-Far/Divulgação

O Brasil de Farroupilha encerrou o primeiro turno com a campanha que era esperada pelo clube no Gauchão Feminino. Atrás apenas dos três times que estão na elite do futebol feminino, o Rubro-verde foi o quarto colocado, com três pontos.

O jogo que motivou comemorações foi diante do Flamengo de São Pedro, no último domingo (31), em Tenente Portela. O Brasil-Far venceu o embate direto por 3 a 0.

Leia Mais Brasil de Farroupilha vence o Flamengo de São Pedro e conquista primeiros pontos no Gauchão Feminino

— Foi um jogo bem difícil, bem pegado, mas com uma vitória muito importante para nós, como equipe. Tínhamos que ganhar e conseguimos concluir esse objetivo. Então, ficamos muito contentes, mas sabemos que temos um próximo jogo e temos de manter o pé no chão e a cabeça dentro do jogo — afirmou a zagueira Alissa, em entrevista a ZH.

As duas equipes são as únicas sem divisão nacional para a próxima temporada e, portanto, têm embate direto pela vaga à Série A-3. Quem somar mais pontos se classificará junto à Grêmio, Inter e Juventude e já estará no Brasileirão de 2026.

No próximo domingo (7), Brasil-Far e Flamengo de São Pedro se reencontrarão no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O duelo, que deve definir o futuro dos dois times, se inicia às 15h.

— Temos de fazer um bom jogo. Esperamos que não seja fácil, porque sabemos da grande equipe que é o Flamengo, com meninas de qualidade, um time forte. Mas vamos até o fim, sabemos que nada está ganho ainda e que será difícil. Mas acredito que o nosso time está com a cabeça boa — reiterou a zagueira.

Campanha

Até então, o Brasil-Far soma uma vitória e três derrotas na competição estadual. São, ainda, quatro gols marcados e 13 sofridos.

— Sabemos da dificuldade do Gauchão e que nenhum jogo é fácil. Então, jogamos contra três equipes da elite do Brasileirão, e com o Flamenguinho, que também é forte. Não tivemos resultados muito bons, mas acredito que fizemos jogos bons, conseguimos aplicar o nosso estilo de jogo, sem desistir — avaliou a zagueira.

Nas últimas duas temporadas, o Rubro-verde firmou-se como quarta força do estado, atrás apenas dos três gaúchos com maior poder aquisitivo. A meta, agora, é manter esse status.

Números do Brasil-Far no Gauchão até o momento

4 jogos

1 vitória

3 derrotas

4 gols marcados

13 gols sofridos

Próximos jogos do Brasil-Far