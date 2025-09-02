Futebol feminino

"Pés no chão"
Notícia

Zagueira do Brasil-Far afirma sobre disputa por vaga no Brasileirão A-3 através do Gauchão Feminino: "Nada está ganho"

Rubro-verde venceu o Flamengo de São Pedro no último final de semana e reencontrará time rubro-negro no próximo domingo 

Carolina Freitas

Esporte

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS