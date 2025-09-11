Volante do Inter comemora vantagem na final do Gauchão Feminino do sub-20, mas pondera: "Ainda não acabou"

O Inter conseguiu sair em vantagem na final do Gauchão Feminino sub-20. Na noite desta quarta-feira (10), as Gurias Coloradas venceram o Grêmio por 2 a 1 e, agora, podem até empatar o segundo jogo que serão campeãs.
Todos os gols saíram na etapa final. Joana abriu o placar para o Inter, enquanto Myka sacramentou a vitória. Nos acréscimos, a atacante Maria descontou para as Mosqueteiras.
Após o jogo, a volante colorada comemorou o triunfo:
— Trabalhamos muito para isso. Jogamos muito, e quero agradecer ao grupo e à minha equipe. Estou muito feliz pelo gol, e é continuar porque ainda não acabou. Tem os próximos 90 minutos e, se Deus permitir, vamos levar o título para casa — afirmou Myka, em entrevista a Zero Hora.
Inter e Grêmio se reencontram no próximo domingo (14), às 15h, no Sesc Protásio Alves. As Gurias Coloradas jogarão por dois resultados para serem campeãs: vitória ou empate.
