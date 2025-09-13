Três jogadoras viram dúvida para partida do Inter na Copa do Brasil Feminina

No clássico Gre-Nal deste sábado, time do Inter passou por alterações. Duda Fortes / Agencia RBS

O sábado (13) de vitória no clássico Gre-Nal não trouxe apenas notícias positivas para o Inter. Três jogadoras ficaram de fora da partida do Gauchão, pela sétima rodada, e geram indefinição para a decisão na Copa do Brasil.

O trio que ficou de fora é composto pela goleira Mari Ribeiro e as atacantes Paola e Julieta Morales. De acordo com o boletim médico do clube, as atletas ficaram de fora em decorrência de torção de tornozelo. Todas elas já estão sendo tratadas pelo departamento médico e de fisioterapia.

Questionado sobre a presença delas para o jogo da Copa do Brasil, diante do Fluminense, na próxima quinta-feira (18), o técnico Maurício Salgado evitou dar qualquer previsão. No entanto, destacou que o grupo tem condições de suprir as ausências.

— Toda vez que a jogadora está no DM, preocupa um pouco, porque a gente não sabe como vai ser o processo de evolução. Mas a gente, obviamente, gostaria que elas já estivessem aptas para o jogo de quinta. Mas nós temos um elenco exatamente para suprir essas situações que são naturais no futebol. Uma lesão menor aqui, outra ali. A gente está bem seguro, torcendo muito para que elas voltem, mas bem seguro se elas não jogarem — afirmou o técnico do Inter em entrevista coletiva.

No jogo contra o Grêmio, May foi escalada como titular na meta. O ataque, por sua vez, teve a titularidade de Iasmin.

Além disso, no segundo tempo, Aninha ganhou espaço no ataque e participou da jogada em que ocasionou o pênalti a favor do Inter. O gol da vitória colorada foi anotado por Belén Aquino, que converteu a penalidade.

Na próxima quinta-feira (18), o time gaúcho vai receber o Fluminense em duelo que vale classificação às quartas de final da Copa do Brasil Feminina. A partida será às 18h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.