Técnico do Inter valoriza vantagem na final do Gauchão Feminino sub-20, mas enfatiza: "Vamos jogar para vencer"

As Gurias Coloradas conquistaram a quarta vitória sobre as Mosqueteiras na categoria sub-20 e saíram em vantagem na final do Gauchão Feminino sub-20. No duelo de ida, o Inter triunfou por 2 a 1, fora de casa.
A vantagem foi construída com Joana e Myka balançando as redes. O Grêmio descontou no último minuto, com Maria.
— Conseguimos fazer uma partida muito boa. Dominamos tanto no primeiro tempo como no segundo. Enfrentamos uma equipe muito forte, sabemos das fortalezas que elas têm. Toda a equipe se estuda bastante. Acho que conseguimos surpreender elas com o nosso novo desenho tático. E bom, levamos uma vantagem inicialmente, um gol para a segunda final — ressaltou o técnico David da Silva, do Inter.
Com a vitória fora de casa, o Inter pode até empatar que será campeão. No entanto, o pensamento não é esse.
— Nós vamos jogar para vencer. A ideia é jogar para vencer como é sempre, como o clube nos pede, a história do clube manda. Então, é descansar hoje (quarta-feira), comemorar, descansar. E a partir de amanhã (quinta-feira) já planejar o próximo jogo — enfatizou.
Hegemonia recente
A vitória também foi a quarta do Inter sobre o Grêmio em 2025, na categoria sub-20. O retrospecto dá confiança para sonhar com a taça estadual.
— Cada Gre-Nal é uma final. Nós tentamos passar isso para elas. E, sim, serve para um histórico. Nós conseguimos nesses últimos quatro jogos fazer quatro vitórias. Mas agora é o jogo mais importante desse ciclo e esperamos estar à altura para poder vencer de novo e sair com o título — afirmou o técnico.
As Gurias Coloradas decidem o título no próximo domingo (14), às 15h, no Sesc Protásio Alves. Se vencerem ou empatarem, serão campeãs.