Técnico do Inter ressalta entrega do grupo em vitória no Gre-Nal: "Muito satisfeito com a atuação"

Com o resultado no Sesc, as Gurias Coloradas assumiram a liderança do Gauchão. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter quebrou um jejum incômodo, neste sábado (13), ao derrotar o Grêmio depois de sete clássicos Gre-Nais. Além de assumir a ponta da tabela no Gauchão Feminino, o resultado fez com que a equipe atingisse um outro nível de confiança, enquanto ainda vive um processo de evolução.

Em entrevista coletiva, o técnico Maurício Salgado fez questão de destacar a entrega do elenco na partida e de como o resultado pode significar uma virada de chave.

— Sabíamos dos graus de dificuldade. É uma equipe que ainda está em construção, então a gente tem vários jogos que a gente tem muito grau de dificuldade de manter o jogo, ou às vezes de começar e não conseguir encaixar muito o nosso jogo — avaliou o comandante das Gurias Coloradas, que destacou:

— Precisamos pontuar, chegar e brigar. Não é só por títulos, mas eu acho que fundamentalmente nos traz uma dinâmica de confiança, de briga mesmo, de confiança. Eu estou muito satisfeito principalmente com a atuação das atletas, e eu não vou nem entrar no mérito tático, técnico, mas o mérito de entrega.

Outra cara na reta final

Nos discursos, o Inter tem demonstrado que quer dar uma outra resposta nesta reta final da temporada. Na primeira parte, o time chegou a lutar contra o rebaixamento e ficou de fora da fase de mata-mata no Brasileirão.

Além da disputa do Gauchão, em que tem a chance de voltar a conquistar o título, está em meio à participação das oitavas de final da Copa do Brasil. A meta é poder usar o resultado no clássico para se fortalecer para os próximos compromissos.

— Nós temos uma responsabilidade grande, a gente representa uma equipe muito grande, a gente representa uma torcida grande, e que já deu mais alegria para a torcida — concluiu.

Próximos compromissos

Depois do Gre-Nal, o Inter terá uma pausa no Estadual. Porém, na próxima quinta-feira (18), terá a decisão contra o Fluminense, valendo a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. A partida será às 18h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

A retomada no Gauchão será no dia 5 de outubro, diante do Flamengo de Tenente Portela, pela nona rodada da primeira fase. Neste momento, o Colorado é o líder, com 13 pontos.