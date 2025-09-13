Futebol feminino

Gauchão Feminino
Notícia

Técnico do Inter ressalta entrega do grupo em vitória no Gre-Nal: "Muito satisfeito com a atuação"

Time de Maurício Salgado voltou a vencer o Grêmio depois de sete clássicos

Zero Hora

