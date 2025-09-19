Técnico do Inter afirma após classificação às quartas da Copa do Brasil Feminina: "O time está evoluindo"

Maurício Salgado comandou o Inter rumo às quartas. Edu Andrade / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas estão nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Ao eliminar o Fluminense, na noite desta quinta-feira (18), o Inter afirmou-se como o único representante do futebol gaúcho na próxima fase.

Após o 2 a 0, o técnico Maurício Salgado avaliou a atuação da equipe, que teve Rafa Mineira e Belén Aquino como artilheiras.

— O time está evoluindo e é aquela evolução conjunta em todos os aspectos, principalmente no aspecto mental mesmo, combativo, de autoconfiança. Acho que esse é o ponto principal — avaliou o treinador.

Maurício Salgado também enfatizou os objetivos do Inter com a Copa do Brasil:

— A gente falou muito sobre a importância dessa competição. Temos claro quais são os nossos objetivos, e o Inter quer ser protagonista no cenário nacional. E isso passa, também, por uma dinâmica de valorizar muito o Estadual, porque você é grande quando é grande dentro de sua casa também — afirmou.

Sequência

Agora, o Inter aguarda o sorteio da CBF para saber quem enfrentará nas quartas de final. De Sport a Corinthians, são sete adversários no radar.

— Cada vez, o grau de exigência vai aumentando, o sarrafo vai ficando cada vez mais alto e o que queremos é jogar contra os times de elite. Esperamos a evolução, temos que melhorar jogo após jogo, com foco e confiança toda vez que entrarmos em campo — finalizou o treinador.