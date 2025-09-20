Técnico do Grêmio valoriza vantagem na ida e projeta duelo decisivo no Gauchão Feminino sub-15: "Estratégia tem de ser a mesma"

Marcelo Sacknies avaliou o vitória gremista. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras estão em vantagem na final do Gauchão Feminino sub-15. Na manhã deste sábado (20), o Grêmio venceu o Inter por 1 a 0 na primeira partida da decisão. O duelo foi realizado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Valentina foi a autora do único gol do jogo. Ao longo do clássico o Tricolor ainda teve duas bolas na trave e oportunidades para sair com uma vantagem maior.

Leia Mais Grêmio vence o Inter e abre vantagem na final do Gauchão Feminino sub-15

— Gre-Nal é sempre um jogo muito disputado e qualquer detalhe pode sempre resolver. Hoje, na maior parte do tempo, conseguimos criar chances, botar bolas na trave, a goleira do Inter também fez boas defesas. Então, a avaliação que temos é que entramos nervosos, sabemos da ansiedade que elas têm, principalmente nessa idade, mas conseguimos nos impor no jogo e ir crescendo aos poucos para que, no segundo tempo, chegasse ao gol — avaliou o técnico Marcelo Sacknies, em entrevista a Zero Hora.

A vantagem construída em casa dá ao Grêmio o direito de apenas empatar o segundo Gre-Nal para sair campeão. O pensamento do treinador, porém, não é visando a igualdade.

— A estratégia tem de ser a mesma. Sabemos que qualquer brecha que dermos para o adversário, seja recuando um pouco as linhas ou tirando um pouco o pé, pode fazer com que ele cresça e tenha vantagens dentro do jogo. Então, vamos trabalhar firme para que sigamos essa estratégia de criar, ter a posse de bola e evitar riscos na nossa zona defensiva — enfatizou o técnico gremista.

E a volta?

O jogo que decidirá o título ocorre daqui a cerca de 20 dias. A distância entre um Gre-Nal e outro é por conta dos compromissos da seleção sub-15 — são quatro jogadoras do Grêmio cedidas ao Brasil.

— Por um lado, é sempre bom ter um descanso a mais. Podemos também ter uma maior análise do jogo, preparar uma melhor estratégia para a segunda partida, corrigir alguns erros e ter mais tempo. O ruim é que mantém a ansiedade. A gente sabe que as meninas dessa idade são mais nervosas. Daqui a pouco, pode afetar negativamente. Mas também faz parte do nosso trabalho corrigir isso — afirmou o treinador gremista.