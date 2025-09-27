Técnico do Grêmio valoriza goleada histórica e enfatiza: "Queremos ser campeões gaúchos"

Cyro Leães comandou o Grêmio na maior goleada do departamento feminino. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio alcançou uma vitória histórica na tarde deste sábado (27). O 21 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro foi o placar mais elástico do futebol feminino tricolor e, para além disso, também alçou as Mosqueteiras à liderança do Gauchão.

O técnico Cyro Leães avaliou o resultado e enfatizou a importância de levar todos os jogos a sério, independentemente do adversário. Até então, o Tricolor tem a melhor campanha do Estadual, com o ataque mais efetivo e a defesa menos vazada.

— É o adversário que o campeonato nos proporciona no momento, e a gente precisa encarar com seriedade, respeito e profissionalismo todos os adversários que temos. Era um compromisso oficial e nada mais justo do que esperar de uma equipe que representa o Grêmio uma postura de enfrentar o jogo como precisa, querendo sempre buscar, correr para frente, finalizar, respeitando o adversário a partir da atitude individual e coletiva — afirmou o treinador, em entrevista a ZH.

Cyro Leães também valorizou a postura da equipe que, em nenhum momento, diminuiu o ritmo. O gol 21, inclusive, saiu nos acréscimos do segundo tempo.

— Foi um desafio muito grande, desafio pessoal nosso de conseguir manter esse nível de entrega durante o jogo todo, e eu acho que isso nos traz uma satisfação maior. Claro que fortalece algumas coisas que a gente trabalha no dia a dia, que aos poucos vocês vão percebendo, a gente não precisa nem falar. E faz parte do campeonato, queremos ser campeões gaúchos — reafirmou.

Novo líder

A goleada também fez o Grêmio chegar aos 13 pontos e reassumir a liderança. O Inter tem a mesma pontuação, mas fica atrás pelos critérios de desempate — sofreu três gols a mais do que o Tricolor.

— A gente trabalha muito em cima do que o campeonato pede. Sempre estivemos com o alerta ligado com relação a essa questão de tomar gols. E tomamos mais do que queríamos até o momento. Acreditamos que, no mínimo, dois a gente não precisava ter sofrido. E retomar a liderança é fundamental. Como eu falei, a gente respeita e valoriza muito o Campeonato Gaúcho e queremos esse título. Então, manter a liderança é o primeiro passo para isso acontecer — disse o treinador.

Agora, para manter-se na primeira colocação, o Grêmio terá mais dois desafios. Na nona rodada, enfrenta o Brasil-Far, fora de casa. E, por fim, recebe o Juventude para encerrar a classificatória.

— A gente projeta dois jogos muito disputados. Esse primeiro jogo contra o Brasil a gente sabe da característica do jogo lá, do tipo de campo. Então, estamos nos preparado nesse sentido. E o jogo contra o Juventude, na última rodada, nem se fala. Um clássico regional, tivemos muitas dificuldades no primeiro jogo lá. O Juventude vem fazendo um campeonato muito disputado, muito competitivo. Então, temos de estar atentos — finalizou Cyro.