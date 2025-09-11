Técnico do Grêmio avalia derrota no Gre-Nal e fala da estratégia para reverter desvantagem na final do Gauchão Feminino sub-20

Marcelo Sacknies concedeu entrevista para avaliar a partida. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não conseguiu se sobressair ao Inter e saiu em desvantagem da final do Gauchão Feminino sub-20. No duelo de ida, as Mosqueteiras perderam por 2 a 1, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Agora, precisarão reverter o placar na casa colorada.

Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Sacknies explicou a estratégia para a partida desta quarta-feira (10). Para além disso, ele também avaliou os pontos que deram certo ou não.

— A gente adotou uma postura mais reativa no primeiro momento, para tentar equilibrar a força que sabíamos que o Inter tinha nas bolas aéreas, nos lançamentos, tentar aproximar as linhas. De primeiro momento, não conseguimos ter tanto êxito, por isso acabamos subindo um pouco mais o bloco no segundo tempo. Então isso é uma coisa que podemos evoluir para, no segundo jogo, conseguirmos pressionar e gerar mais desconforto para a equipe do Inter na construção e no início das jogadas — avaliou o técnico gremista.

Craque do profi

Para a partida de ida, o Grêmio também contou com o talento da atacante Gisele, que está integrada ao elenco profissional. Com 18 anos, ela esteve em campo durante os 90 minutos.

— A partir do momento que elas descem, elas sempre trazem alguma coisa que agrega para o grupo no quesito maturidade, no quesito confiança e passado, também para que as gurias tenham personalidade dentro do jogo. Então, pode ter certeza que é uma coisa que vai nos ajudar muito. Hoje (quarta) já ajudou, embora não tenha tido resultado, mas que para o próximo jogo com certeza vai agregar ainda mais — afirmou o treinador.

Jogo de volta

As Mosqueteiras, agora, precisam vencer por um gol de diferença para forçar a decisão aos pênaltis. Se triunfarem por dois ou mais, serão campeãs no tempo normal. Empate ou derrota dá a taça ao Inter.

— Sabemos que vamos ter que propor, de certa forma, o jogo, que vamos ter que construir para chegar lá na frente e ter mais chances. Então, acho que passa muito por conseguirmos criar mais situações para gerar finalizações tanto perto do gol como de uma média e longa distância. Buscar gerar mais risco para o adversário — finalizou Marcelo.