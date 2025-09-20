Técnica do Inter lamenta desvantagem na final do Gauchão Feminino sub-15, mas enfatiza: "Trabalhar para tentar a virada"

Helen Oliveira é a técnica do sub-15 colorado. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas saíram frustradas da primeira partida valendo o título do Gauchão Feminino sub-15. No jogo de ida, o Inter perdeu para o Grêmio por 1 a 0, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Além do resultado, a atuação também deixou a desejar na manhã deste sábado (20). Na avaliação da técnica Helen Oliveira, a questão mental pesou para o clássico.

— Eu já tinha falado com as gurias que chega nessa parte final e muito do que pega também é o mental, não só a técnica e a tática. Sabia que algumas meninas iriam sentir por ter mais torcida do Grêmio. Mas esperava mais, principalmente do meu time. Elas sentiram muito o jogo, alguns erros individuais que elas não costumam ter.

A treinadora complementou falando sobre o gol sofrido:

— A bola parada, que foi o gol que tomamos, treinamos a semana inteira e não podemos sofrer (esse gol). Bola parada é falta de atenção e numa final não podemos perder a atenção em nenhum minuto. Agora é trabalhar para tentar a virada, e não ir para os pênaltis.

Primeira derrota

Antes deste jogo, o Inter estava com 100% de aproveitamento no Gauchão sub-15. Na fase inicial, inclusive, havia vencido o Grêmio por 2 a 1, também no CT Hélio Dourado.

— Conversei com elas quando acabou aquele jogo. Inclusive, que não significava que estava tudo ganho só porque vencemos na fase de grupos. Tínhamos que vir aqui e jogar muita bola. Então, para mim, faltou postura de final — avaliou Helen Oliveira.

Agora, as Gurias Coloradas terão cerca de 20 dias para se preparar para a decisão. Neste meio tempo, também dividirão atenções com a Copa Laghetto Gramado, que ocorre entre 1º e 4 de outubro.

— Vamos para a Copa Gramado, o Grêmio também vai. Então, vamos nos enfrentar de novo, ir conhecendo as peças. Não vejo de todo mal (essa distância) porque é um tempo que vamos ganhar para trabalhar e tirar o melhor das meninas — finalizou.