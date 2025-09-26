Seleção Feminina fará amistoso contra a Itália

A CBF anunciou, nesta sexta-feira (26), mais um compromisso do Brasil para a próxima data Fifa. A Seleção Feminina irá encarar a Itália no dia 28 de outubro, em Parma.
Essa é a segunda partida marcada para a penúltima data Fifa do ano. No dia 25 do próximo mês, a equipe do técnico Arthur Elias vai encarar a Inglaterra, em Manchester.
O objetivo da comissão técnica foi buscar enfrentamentos de alto nível visando à preparação para o ciclo da Copa do Mundo Feminina de 2027. Neste cenário, o Brasil medirá forças contra duas semifinalistas da última Eurocopa.
— Com certeza será um jogo difícil, e jogar na casa delas, com a torcida italiana, vai ser importante, porque sempre tentamos impor nossa maneira de jogar, independentemente de qualquer lugar ou seleção que enfrentamos. Será um grande teste para nós e mais uma oportunidade para evoluirmos nessa data Fifa — apontou o técnico Arthur Elias.
Recentemente, o Brasil venceu as italianas em jogo teste para o Mundial Feminino da Austrália e Nova Zelândia. A vitória de 1 a 0 foi construída com gol de Adriana, em Gênova, no dia 10 de outubro de 2022.
A lista de convocadas para a sequência de amistosos será anunciada no dia 9 de outubro, no escritório internacional da CBF, em Miami, nos Estados Unidos.