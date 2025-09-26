Seleção Feminina fará amistoso contra a Itália

Seleções disputaram amistoso em 2022. (Thais Magalhães/CBF)

A CBF anunciou, nesta sexta-feira (26), mais um compromisso do Brasil para a próxima data Fifa. A Seleção Feminina irá encarar a Itália no dia 28 de outubro, em Parma.

Essa é a segunda partida marcada para a penúltima data Fifa do ano. No dia 25 do próximo mês, a equipe do técnico Arthur Elias vai encarar a Inglaterra, em Manchester.

O objetivo da comissão técnica foi buscar enfrentamentos de alto nível visando à preparação para o ciclo da Copa do Mundo Feminina de 2027. Neste cenário, o Brasil medirá forças contra duas semifinalistas da última Eurocopa.

— Com certeza será um jogo difícil, e jogar na casa delas, com a torcida italiana, vai ser importante, porque sempre tentamos impor nossa maneira de jogar, independentemente de qualquer lugar ou seleção que enfrentamos. Será um grande teste para nós e mais uma oportunidade para evoluirmos nessa data Fifa — apontou o técnico Arthur Elias.

Recentemente, o Brasil venceu as italianas em jogo teste para o Mundial Feminino da Austrália e Nova Zelândia. A vitória de 1 a 0 foi construída com gol de Adriana, em Gênova, no dia 10 de outubro de 2022.