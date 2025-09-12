Seleção Brasileira feminina vai enfrentar a Inglaterra na próxima data Fifa

Seleções se enfrentaram em 2023 pela Finalíssima. (Thais Magalhães/CBF)

O Brasil já tem roteiro definido para a próxima data Fifa. Em outubro, a Seleção Feminina vai encarar a Inglaterra em amistoso internacional. A partida está marcada para o dia 25, no Etihad Stadium, estádio do Manchester City.

O reencontro vai colocar frente a frente a atuais campeãs da Copa América e da Eurocopa. Na avaliação do técnico Arthur Elias, será mais um teste importante já pensando no ciclo para a Copa do Mundo de 2027.

— Será um ótimo desafio para nós. A seleção inglesa vive um grande momento, é a atual bicampeã europeia e vice-campeã mundial. Então, jogar contra elas, que formam um time bastante maduro, será excelente para nossas atletas e estou muito satisfeito por termos essa oportunidade logo após nossa conquista da Copa América — disse o comandante do Brasil em entrevista aos canais da CBF.

A lista de atletas para esta partida será anunciada no dia 9 de outubro, em um evento marcado para o novo escritório da CBF em Miami, nos Estados Unidos. Até o fim do ano, ainda restará mais uma janela de data Fifa.