Saiba quem será o adversário do Inter nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi realizado na manhã desta sexta-feira. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O Inter enfrentará a Ferroviária nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O adversário foi definido em sorteio, realizado na sede da CBF, na manhã desta sexta-feira (19).

A partida será realizada na próxima semana, com a data básica prevista para a quarta-feira (24). O mando de campo será do clube gaúcho.

Assim como nas fases anteriores, o classificado será definido em jogo único. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Por participar das quartas de final, as equipes ganham R$ 60 mil. Os que avançarem às semis embolsam mais R$ 70 mil.

Jogos das quartas de final

*Palmeiras x Sport

*Inter x Ferroviária

*Bragantino x Bahia

*São Paulo x Corinthians

*Mandantes

Premiações da Copa do Brasil Feminina