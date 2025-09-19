Saiba quem será o adversário do Inter nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina

O Inter enfrentará a Ferroviária nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O adversário foi definido em sorteio, realizado na sede da CBF, na manhã desta sexta-feira (19).
A partida será realizada na próxima semana, com a data básica prevista para a quarta-feira (24). O mando de campo será do clube gaúcho.
Assim como nas fases anteriores, o classificado será definido em jogo único. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.
Por participar das quartas de final, as equipes ganham R$ 60 mil. Os que avançarem às semis embolsam mais R$ 70 mil.
Jogos das quartas de final
- *Palmeiras x Sport
- *Inter x Ferroviária
- *Bragantino x Bahia
- *São Paulo x Corinthians
*Mandantes
Premiações da Copa do Brasil Feminina
- 1ª fase: R$ 25 mil;
- 2ª fase: R$ 35 mil;
- 3ª fase: R$ 40 mil;
- Oitavas de final: 50 mil;
- Quartas de final: R$ 60 mil;
- Semifinais: R$ 70 mil;
- Final: 100 mil para campeão e vice;
- Vice-campeão: R$ 500 mil;
- Campeão: R$ 1 milhão.