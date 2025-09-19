Quem são os possíveis adversários do Inter nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Rafa Mineira marcou o primeiro gol sobre o Fluminense. Lara Vantzen / Inter,Divulgação

O Inter é os único representante do futebol gaúcho nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. A equipe colorada confirmou o avanço ao eliminar o Fluminense nesta quinta-feira (18).

Agora, as Gurias Coloradas conhecerão o adversário da próxima fase através de sorteio marcado para a próxima sexta-feira (19). O evento ocorre a partir das 11h, na sede da CBF.

Classificados

Os outros sete times classificados, que podem enfrentar o Inter, são: Bahia, Bragantino, Corinthians, Ferroviária, Flamengo, Palmeiras e Sport.

Todas as equipes serão colocadas no mesmo pote. Nas quartas de final, os confrontos também serão decididos em jogo único, com mando de campo sorteado. A etapa tem início previsto para 24 de setembro.

Por participar das quartas de final, as equipes ganham R$ 60 mil. Os que avançarem às semis embolsam mais R$ 70 mil.

Times classificados às quartas

Bahia

Bragantino

Corinthians

Ferroviária

Flamengo

Inter

Palmeiras

Sport

Premiações da Copa do Brasil Feminina