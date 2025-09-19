Quem são os possíveis adversários do Inter nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina

O Inter é os único representante do futebol gaúcho nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. A equipe colorada confirmou o avanço ao eliminar o Fluminense nesta quinta-feira (18).
Agora, as Gurias Coloradas conhecerão o adversário da próxima fase através de sorteio marcado para a próxima sexta-feira (19). O evento ocorre a partir das 11h, na sede da CBF.
Classificados
Os outros sete times classificados, que podem enfrentar o Inter, são: Bahia, Bragantino, Corinthians, Ferroviária, Flamengo, Palmeiras e Sport.
Todas as equipes serão colocadas no mesmo pote. Nas quartas de final, os confrontos também serão decididos em jogo único, com mando de campo sorteado. A etapa tem início previsto para 24 de setembro.
Por participar das quartas de final, as equipes ganham R$ 60 mil. Os que avançarem às semis embolsam mais R$ 70 mil.
Times classificados às quartas
- Bahia
- Bragantino
- Corinthians
- Ferroviária
- Flamengo
- Inter
- Palmeiras
- Sport
Premiações da Copa do Brasil Feminina
- 1ª fase: R$ 25 mil (32 clubes);
- 2ª fase: R$ 35 mil (32 clubes);
- 3ª fase: R$ 40 mil (32 clubes);
- Oitavas de final: 50 mil (16 clubes);
- Quartas de final: R$ 60 mil (8 clubes);
- Semifinais: R$ 70 mil (4 clubes);
- Final: 100 mil para campeão e vice (2 clubes);
- Vice-campeão: R$ 500 mil;
- Campeão: R$ 1 milhão.