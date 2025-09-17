Futebol feminino

Base gaúcha 
Quatro jogadoras da dupla Gre-Nal são convocadas para a seleção brasileira sub-17

Josi, Allyne e Maria são as gremistas na lista; enquanto Isadora Rech foi a colorada chamada 

Zero Hora

