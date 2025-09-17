Quatro jogadoras da dupla Gre-Nal são convocadas para a seleção brasileira sub-17

A técnica Rilany Aguiar convocou, nesta quarta-feira (17), a seleção brasileira feminina sub-17 para o último período de treinos antes da Copa do Mundo da categoria. Entre as 29 chamadas, quatro defendem as cores da dupla Gre-Nal.
A goleira Josi, a lateral Allyne e a atacante Maria foram as gremistas convocadas. Enquanto a lateral Isadora Rech, a Canhotinha, é a única colorada na lista.
A delegação ficará concentrada na Granja Comary, em Teresópolis, de 24 de setembro a 7 de outubro. O Mundial se inicia no dia 17 de outubro e será realizado no Marrocos. A lista final terá 21 atletas.
Confira as atletas convocadas:
Goleiras
- Ana Morganti - Corinthians
- Josi Bencke - Grêmio
- Jhennifer Santos - Ferroviária
- Mirella Timmermans - Ferroviária
Defensoras
- Allyne - Grêmio
- Andreyna - Ferroviária
- Marina Campillo - São Paulo
- Kaillany Ranifah - Corinthians
- Julia Pereira - São Paulo
- Dany - Corinthians
- Emilly Rosal - Ferroviária
- Isadora Rech - Inter
- Dulce Maria - Corinthians
- Bela Araújo - Beach F.C. (EUA)
- Mariane Martins- São Paulo
Meio-campistas
- Evelin Bonifacio - Santos
- Carol Melo - Corinthians
- Ana Lays - Corinthians
- Giovanna Waksman - CBF
- Gabi Rolnik - Benfica (POR)
- Kaylane - Flamengo
- Pepê - Corinthians
- Julia Faria - Corinthians
- Hellena Victória - Ferroviária
- Ravenna - Fortaleza
Atacantes
- Gabi Pusch - Ferroviária
- Giovana Iseppe - São Paulo
- Maria - Grêmio
- Mariela Baiak - Coritiba