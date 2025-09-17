Quanto o Inter vai ganhar se avançar às quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Inter vem de classificação sobre o 3B da Amazônia. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter entrará em campo nesta quinta-feira (18) pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. O jogo contra o Fluminense começa às 18h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

Quem vencer avançará às quartas. Em caso de empate, gaúchas e cariocas decidirão a vaga nos pênaltis.

Se conseguir a classificação, o Inter ganhará R$ 60 mil como premiação. O time colorado já embolsou R$ 50 mil por ter eliminado o 3B da Amazônia na terceira fase.

O valor é 79 vezes menor do que é pago na mesma fase do masculino, que recebem ganham mais de R$ 4,7 milhões.

Confira os valores da Copa do Brasil masculina:

1ª fase: R$ 830 mil a R$ 1.543.500;

R$ 830 mil a R$ 1.543.500; 2ª fase: R$ 1 milhão a R$ 1.874.250;

R$ 1 milhão a R$ 1.874.250; 3ª fase: R$ 2.315.250;

R$ 2.315.250; Oitavas de final: R$ 3.638.250;

R$ 3.638.250; Quartas de final: R$ 4.740.750;

R$ 4.740.750; Semifinal: R$ 9.922.500;

R$ 9.922.500; Vice-campeão: R$ 33.075.000;

R$ 33.075.000; Campeão: R$ 77.175.000.

Premiações da Copa do Brasil Feminina

1ª fase: R$ 25 mil (32 clubes);

R$ 25 mil (32 clubes); 2ª fase: R$ 35 mil (32 clubes);

R$ 35 mil (32 clubes); 3ª fase: R$ 40 mil (32 clubes);

R$ 40 mil (32 clubes); Oitavas de final: 50 mil (16 clubes);

50 mil (16 clubes); Quartas de final: R$ 60 mil (8 clubes);

R$ 60 mil (8 clubes); Semifinais: R$ 70 mil (4 clubes);

R$ 70 mil (4 clubes); Final: 100 mil para campeão e vice (2 clubes);

100 mil para campeão e vice (2 clubes); Vice-campeão: R$ 500 mil;

R$ 500 mil; Campeão: R$ 1 milhão