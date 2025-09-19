Quanto o Inter ganhou pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Inter venceu o Fluminense por 2 a 0. Lara Vantzen Kempfer / SC Internacional/Divulgação

As Gurias Coloradas estão nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta quinta-feira (18), o Inter venceu o Fluminense, por 2 a 0, para confirmar a classificação. O duelo foi realizado no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.

O resultado também rendeu mais R$ 60 mil ao clube. Anteriormente, as Gurias Coloradas já haviam embolsado R$ 90 mil — foram R$ 40 mil pela participação na terceira fase e R$ 50 mil pelo avanço às oitavas.

Agora, o Inter aguarda o sorteio marcado para a próxima sexta-feira (19) para conhecer o adversário das quartas. A fase seguinte tem início previsto para 24 de setembro.

Assim como todas as etapas anteriores, os duelos e os mandos de campo serão sorteados. Em todas as fases, as classificações são definidas em jogos únicos.

Premiações da Copa do Brasil Feminina