Quanto o Inter ganhou pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil Feminina

As Gurias Coloradas estão nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta quinta-feira (18), o Inter venceu o Fluminense, por 2 a 0, para confirmar a classificação. O duelo foi realizado no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.
O resultado também rendeu mais R$ 60 mil ao clube. Anteriormente, as Gurias Coloradas já haviam embolsado R$ 90 mil — foram R$ 40 mil pela participação na terceira fase e R$ 50 mil pelo avanço às oitavas.
Agora, o Inter aguarda o sorteio marcado para a próxima sexta-feira (19) para conhecer o adversário das quartas. A fase seguinte tem início previsto para 24 de setembro.
Assim como todas as etapas anteriores, os duelos e os mandos de campo serão sorteados. Em todas as fases, as classificações são definidas em jogos únicos.
Premiações da Copa do Brasil Feminina
- 1ª fase: R$ 25 mil;
- 2ª fase: R$ 35 mil;
- 3ª fase: R$ 40 mil;
- Oitavas de final: 50 mil;
- Quartas de final: R$ 60 mil;
- Semifinais: R$ 70 mil;
- Final: 100 mil para campeão e vice;
- Vice-campeão: R$ 500 mil;
- Campeão: R$ 1 milhão.