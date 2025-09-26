Quando começa a Ladies Cup, competição que terá a participação do Grêmio

Grêmio venceu a Ladies Cup em 2024. (Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup)

O Grêmio disputará, pela segunda temporada consecutiva, a Ladies Cup. A competição ocorrerá de 16 a 19 de outubro, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Além do Tricolor, também estarão em campo: Palmeiras, Peñarol-URU e Gimnasia-ARG.

Para esta temporada há uma mudança na fórmula de disputa. Nos anos anteriores, o número de participantes era maior e, portanto, os times eram divididos em grupos e se enfrentam dentro das chaves na primeira etapa.

Agora, em 2025, como serão apenas quatro equipes, a Ladies Cup já se inicia em formato mata-mata. O Grêmio jogará com o Peñarol-URU, enquanto o Palmeiras enfrentará o Gimnasia-ARG. Os dois jogos ocorrem em 16 de outubro.

As partidas decisivas ocorrem em 19 de outubro. Os perdedores disputam o terceiro lugar, às 15h. Já a final está marcada para às 18h30min. Todos os jogos terão transmissão em imagens em BandSports, Canal Goat, N Sports e Record News.

Retrospecto positivo

As Mosqueteiras disputaram a Ladies Cup na última temporada, pela primeira vez, e terminaram no lugar mais alto do pódio. Com dois empates e duas vitórias, o Grêmio foi campeão em 2024.