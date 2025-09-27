Promessa da base comemora primeiros gols pelo profissional do Grêmio: "Muito, muito feliz"

Julia Martins tem 18 anos e, agora, quatro jogos pelo profissional do Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A goleada sobre o Flamengo de São Pedro ficará marcada na história da atacante Julia Martins, 18 anos. Cria da base gremista, ela fez seus primeiros gols pelo time profissional na tarde deste sábado (27), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando acabara de entrar, recebeu a oportunidade de bater o pênalti sofrido por Giovaninha e não desperdiçou: bola para um lado e goleira para o outro.

Tirada a pressão, Julia Martins voltou a balançar as redes aos 25 e aos 46 minutos. Era o hat-trick da atacante na sua quarta partida pelo profissional, que tinha torcida especial nas arquibancadas do CT.

— Muito, muito feliz mesmo pelos meus primeiros gols pelo profissional. A torcida que estava ali era a minha família, minha mãe, minha tia, minha prima, minha irmã que veio do Pará passar uma semana aqui comigo. Então, dedicar a elas que vieram e sempre me apoiaram. É só agradecer mesmo — afirmou a atacante de 18 anos, em entrevista a ZH.

Julia Martins valorizou o apoio das atletas mais experientes, que também torcem pela ascensão da promessa da base:

— Sempre que entro para jogar, tenho oportunidade, a equipe está sempre me apoiando. Então, entro leve, sempre com o objetivo de fazer gol e graças a Deus hoje (sábado) eu fui abençoada com três — finalizou.

Agora, a atacante luta para ganhar mais chances com o técnico Cyro Leães. A próxima chance de estar em campo (e marcando gols) é no sábado (4), às 16h, diante do Brasil de Farroupilha.