Prefeitura de Porto Alegre faz homenagem às pioneiras do futebol feminino gaúcho

Foram 36 ex-jogadoras homenageadas. Carolina Freitas / Agência RBS

A prefeitura de Porto Alegre realizou, na tarde desta terça-feira (16), uma homenagem a 36 ex-jogadoras que foram pioneiras no futebol feminino gaúcho. O evento ocorreu na Cinemateca Capitólio, na capital do estado.

Todas as atletas foram indicadas por Grêmio e Inter, por serem precursoras nos clubes. O objetivo da prefeitura foi valorizar atletas relevantes na história do futebol feminino do RS.

Do lado colorado, uma das homenageadas foi Elizabette Amorim, a primeira capitã do time feminino do Inter. Para além disso, também foi preparadora física e treinadora da escolinha.

— A gente não esperava que houvesse essa homenagem. Estamos super felizes por termos esse reconhecimento do pessoal. No início foi muito difícil, mas agora a gente viu que deixamos um legado para essas meninas que estão atuando — afirmou Bette.

Pelo lado gremista, a diretora de futebol Marianita Nascimento foi uma das reconhecidas. Na última segunda-feira (15), ela também havia entrado para a Calçada da Fama do Grêmio.

— A nossa união, de todas as pioneiras, fez com que a gente conseguisse a legalização do futebol feminino no Brasil. Então, acho que isso aqui é um marco, é importante para mostrar que mesmo que a gente tenha sido esquecida por um período, que fomos, isso está acendendo uma chama, até pra servir de exemplo para que outras atletas agora também possam, dentro dos seus sonhos, fazer as suas legalizações — disse Marianita.

O evento também contou com a participação do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e do vice-presidente do Inter, Ivandro Morbach. Além de integrantes dos staffs colorado e gremista, como as dirigentes Karina Balestra e Patrícia Gusmão, do Tricolor; Élis Rodrigues Filho, diretor de futebol feminino, e a supervisora Alessandra Huff, do Inter.

Reconhecimento

O evento também serviu para que a prefeitura de Porto Alegre lançasse a websérie “Elas mudaram o jogo: a história não contada do futebol feminino gaúcho”. O primeiro episódio já está disponível no Youtube.

Confira a lista de ex-atletas homenageadas

Grêmio

Márcia Amaral Macalao

Silvia Fattori

Rosane Machado Rollo (pioneira do Inter também)

Gisela Maria Dutra Pithan (Piu)

Vera Regina Souza Marcelino

Lacy Alves Vianna

Marianita Nascimento

Débora Eunice Lopes Carvalho

Marinilsa S. Conceição

Marli Beatriz de Almeida Santos (Lili)

Ivone Dallegrave

Ana Maria Gasparotto

Maria Aparecida Granado

Mara Rosane da Rosa Ribeiro

Rosamaria Griebeler

Maria Luisa de Oliveira

Dione Webber Carlos

Inter