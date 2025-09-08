O que vale o próximo Gre-Nal do Gauchão Feminino

Grêmio, de Valéria Paula (centro), vem de vitória por 4 a 1. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Grêmio e Inter se reencontram, no próximo sábado (14), pelo segundo Gre-Nal do Gauchão Feminino. A partida se inicia às 11h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

O clássico valerá a liderança do Estadual. Atualmente, Mosqueteiras e Gurias Coloradas estão empatadas no número de pontos, com 10, mas o Tricolor está à frente nos critérios de desempate — sofreu apenas dois gols, contra seis do Inter.

Se triunfar ou empatar, o Grêmio manterá o primeiro lugar. O time de Maurício Salgado, por sua vez, terá de vencer, se quiser assumir a liderança do Gauchão pela primeira vez.

Retrospecto

As Mosqueteiras vêm de sete jogos de invencibilidade. No recorte, são três empates e quatro vitórias. Além de 14 gols marcados e cinco sofridos.

O último triunfo colorado foi em 2023. Ainda pelo Gauchão, o Inter venceu por 2 a 0, com Priscila e Belén Aquino balançando as redes.

Para a sequência

Uma vitória no Gre-Nal também pode impactar em um possível mando de campo de final. A campanha é cumulativa, portanto, serão somados os pontos da primeira fase e das semifinais para definir quem jogará em casa no segundo jogo da decisão.