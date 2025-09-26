O que resta para Grêmio e Inter na temporada do futebol feminino; veja o calendário 

Grêmio e Inter disputam o Gauchão Feminino. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A temporada se aproxima do final para Grêmio e Inter. Após serem eliminados das competições nacionais, os dois times voltam suas atenções para o Gauchão Feminino.

O Tricolor volta a campo neste sábado (27), às 15h, diante do Flamengo de São Pedro. Enquanto o Colorado joga em 5 de outubro, às 15h, também contra as Gurias do Yucumã.

Para além disso, as Mosqueteiras ainda terão mais um compromisso na categoria adulta. Em outubro, o Grêmio viaja para São Paulo, onde disputará a Ladies Cup. A competição ocorrerá de 16 a 19, no Estádio do Canindé.

Olho nas promessas

Por fim, a temporada ainda reserva compromissos aos dois times nas categorias de base. Inter e Grêmio disputarão o título do Gauchão Feminino sub-15, no dia 11 de outubro, na Morada dos Quero-Queros. O Tricolor venceu a ida, por 1 a 0, e tem a vantagem.

O calendário ainda prevê as disputas de Copa Gramado sub-16, Gauchão sub-17 e Copa São Paulo sub-20 ainda nesta temporada.

Calendário do Inter

Gauchão: até 23/11

Calendário do Grêmio

Gauchão : até 23/11

: até 23/11 Ladies Cup: de 16 a 19/10

Competições de base