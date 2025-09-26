O que resta para Grêmio e Inter na temporada do futebol feminino; veja o calendário 

A temporada se aproxima do final para Grêmio e Inter. Após serem eliminados das competições nacionais, os dois times voltam suas atenções para o Gauchão Feminino.
O Tricolor volta a campo neste sábado (27), às 15h, diante do Flamengo de São Pedro. Enquanto o Colorado joga em 5 de outubro, às 15h, também contra as Gurias do Yucumã.
Para além disso, as Mosqueteiras ainda terão mais um compromisso na categoria adulta. Em outubro, o Grêmio viaja para São Paulo, onde disputará a Ladies Cup. A competição ocorrerá de 16 a 19, no Estádio do Canindé.
Olho nas promessas
Por fim, a temporada ainda reserva compromissos aos dois times nas categorias de base. Inter e Grêmio disputarão o título do Gauchão Feminino sub-15, no dia 11 de outubro, na Morada dos Quero-Queros. O Tricolor venceu a ida, por 1 a 0, e tem a vantagem.
O calendário ainda prevê as disputas de Copa Gramado sub-16, Gauchão sub-17 e Copa São Paulo sub-20 ainda nesta temporada.
Calendário do Inter
- Gauchão: até 23/11
Calendário do Grêmio
- Gauchão: até 23/11
- Ladies Cup: de 16 a 19/10
Competições de base
- Gauchão sub-15: 11/10 (final)
- Copa Gramado sub-16: de 1º a 4/10
- Gauchão sub-17: 11/10 a 29/11
- Copa São Paulo sub-20: 25/11 a 13/12