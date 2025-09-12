O que esperar do Gre-Nal do returno do Gauchão? Assista ao podcast

Inter e Grêmio se reencontram na competição estadual. Renan Mattos / Agencia RBS

Inter e Grêmio se enfrentam neste sábado (13), às 11h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O clássico válido pelo returno do Gauchão contará com transmissão no YouTube de GZH, com imagens, e também em Gaúcha 2.

Para projetar o Gre-Nal, o Resenha das Gurias recebeu a lateral Katrine, do Inter, e a meia Camila Pini, do Grêmio.

No primeiro turno, as Mosqueteiras levaram a melhor e venceram as Gurias Coloradas por 4 a 1, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Confira o Resenha das Gurias

O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e aplicativo de GZH.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.