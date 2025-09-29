O que ainda está em jogo nas duas últimas rodadas do Gauchão Feminino; veja o vídeo 

O Gauchão Feminino se encaminha para a reta final. Após oito rodadas, os quatro classificados às semifinais já estão confirmados e a única indefinição é acerca dos embates.
Grêmio, Inter, Juventude e Brasil-Far disputarão os mata-matas. Enquanto o Flamengo de São Pedro já está matematicamente eliminado, na lanterna do Estadual.
Se o campeonato terminasse hoje, as semifinais seriam entre Grêmio x Brasil-Far e Inter x Juventude, com os times porto-alegrenses sendo mandantes no duelo de volta.
ZH destaca as duas próximas rodadas e os cenários possíveis. Confira abaixo.
Próximos jogos
9ª rodada
- 4/10, 16h: Brasil-Far x Grêmio
- 5/10, 15h: Flamengo de São Pedro x Inter
10ª rodada
- 12/10, 15h: Grêmio x Juventude
- 12/10, 15h: Inter x Brasil-Far
Cenários possíveis
Brasil-Far
O Rubro-verde já atingiu seu principal objetivo, que era confirmar as vagas para Brasileirão A-3 e Copa do Brasil de 2026. Agora, o Brasil-Far encerra a fase classificatória enfrentando Grêmio e Inter.
O time de Farroupilha nunca conseguiu pontuar diante da dupla Gre-Nal. E, se mantiver a escrita, permanecerá no quarto lugar, com sete pontos.
Grêmio
As Mosqueteiras são as atuais líderes do Gauchão Feminino, com 13 pontos e apenas três gols sofridos. Agora, enfrentam Brasil-Far e Juventude nas duas últimas rodadas.
A expectativa é que o Grêmio vença o Rubro-verde. Para além disso, também é favorito diante do Juventude (são duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota no retrospecto).
Se somar seis pontos (sem sofrer mais de três gols), terminará a fase classificatória na liderança. Caso acumule quatro ou três, deve encerrar a etapa inicial no segundo lugar.
Inter
As Gurias Coloradas estão na vice-liderança do Gauchão Feminino, com 13 pontos e seis gols sofridos. Agora, vão duelar contra Flamengo de São Pedro e Brasil-Far antes de terminar a fase classificatória.
A expectativa é que o Inter some os seis pontos. Nunca antes, as Gurias Coloradas perderam pontos para esses dois adversários.
Se confirmar o favoritismo, o time de Maurício Salgado terá de torcer para que o Grêmio some, no máximo, quatro pontos nos próximos dois jogos. Ou que o Tricolor sofra mais do que três gols de Juventude e Brasil-Far. Assim, assumiria a liderança.
Juventude
O Alviverde só tem mais um compromisso antes que a fase inicial se encerre. O Juventude duelará com o Grêmio, em Eldorado do Sul, na última rodada.
Como empataram com o Brasil-Far, as Esmeraldas só teriam chances de terminar nas duas primeiras posições se Grêmio e Inter não vencessem nenhum dos dois jogos.
Com isso, a expectativa é que o Juventude encerre a primeira fase na terceira colocação, mesmo que vença ou empate com o Grêmio.