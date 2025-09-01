Meia do Inter marca golaço sobre o Juventude no Gauchão Feminino; veja o vídeo

Rafa Mineira (direita) marcou o gol do Inter sobre o Juventude. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas venceram o Juventude, por 1 a 0, pela quinta rodada do Gauchão Feminino. O duelo foi realizado no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, no último domingo (31).

O único gol da partida foi marcado aos 34 minutos do segundo tempo. Quando Rafa Mineira recebeu de Iasmin, passou pela zagueira Bruna Emília e encobriu a goleira Thais Amorim.

A vitória fez com que o Inter assumisse a vice-liderança do Gauchão Feminino. As Gurias Coloradas somam nove pontos e voltam a campo no próximo domingo (7), às 15h, diante do Juventude. O duelo que abre o returno será no Campo do Sesi, em Caxias do Sul.