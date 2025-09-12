Meia do Grêmio projeta novo clássico contra o Inter no Gauchão Feminino: "Peso muito grande"

Camila Pini marcou um dos gols na vitória do Grêmio no primeiro turno do Gauchão. William Anacleto / Grêmio/Divulgação

Além da possibilidade de manutenção na liderança do Gauchão Feminino, o clássico Gre-Nal deste sábado (13) colocará à prova a invencibilidade conquistada pelo Grêmio nos últimos jogos. Mesmo carregando uma vantagem, o discurso pelo lado gremista tem sido de "pés nos chão".

Para Camila Pini, meia das Mosqueteiras, a sequência anterior é deixada de lado diante do peso de um Gre-Nal. O mais importante, neste caso, é estar preparada e atenta ao que a partida poderá apresentar.

— Eu acho que em relação ao Gre-Nal, isso (o retrospecto) é uma coisa que a gente nem pensa, porque a gente vive um jogo de cada vez. Não é porque a gente ganhou o último jogo que está melhor, não é porque elas perderam que estão piores. Sabemos que é sempre um jogo que o detalhe acaba ocasionando a derrota ou a vitória. Graças a Deus, a gente, com os detalhes, tem conseguido a vitória — afirmou a atleta gremista ao Resenha das Gurias, podcast de GZH.

Com o resultado de 4 a 1 no último Gre-Nal, ainda pelo primeiro turno do Gauchão, o Tricolor chegou ao número de sete jogos de invencibilidade em duelos contra o Inter. Camila Pini marcou um dos gols.

Aliás, desde a partida no mês de agosto, o time gremista não atuou mais. Como previsto em regulamento, a equipe acabou folgando nas duas rodadas seguintes. Tempo esse que serviu para o que trabalho de preparação fosse intensificado.

— Estamos trabalhando muito. Até muito mais do que foi no primeiro jogo, porque depois, quando já tem uma partida, a gente consegue avaliar certas coisas, avaliar o que errou, avaliar o que acertou, tentar melhorar e tentar progredir para o que já estava acontecendo de bom.

Mesmo sem atuar nos jogos seguintes do estadual, o Grêmio ainda se manteve na liderança. No entanto, viu o Inter igualar os mesmos 10 pontos. Além de toda a rivalidade envolvida, um novo resultado positivo pode trazer impactos positivos em termos de classificação e manter a confiança juntos aos torcedores.

— O torcedor, eu vejo que ele não diferencia muito se é masculino ou feminino, mas eles veem a importância da vitória. É importante ganhar do Inter e é importante fazer bons jogos. A gente sabe que tem um peso muito grande. Acho que o trabalho que a gente faz no dia a dia está nos capacitando para chegar bem preparadas.

O Gre-Nal deste sábado (13) será disputado às 11h, no Sesc, em Porto Alegre, com mando colorado. A partida é válida pela sétima rodada da fase classificatória do Gauchão.