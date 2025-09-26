Maurício Salgado analisa a derrota do Inter para a Ferroviária no Feminino: "Um jogo que nos ensina"

Inter perdeu por 2 a 0 para Ferroviária. Lara Vantzen / Inter,Divulgação

O Inter perdeu para a Ferroviária nesta quinta-feira (25) e foi eliminado da Copa do Brasil Feminina nas quartas de final. No Passo d'Areia, em Porto Alegre, as paulistas venceram por 2 a 0 com gols de Sissi e Nat Vendeto.

Após a partida, o técnico Maurício Salgado lamentou o resultado e avaliou que a desatenção prejudicou a equipe.

— O que nós temos que tirar como lição é que, quando você chega nesse nível de jogo, o grau de concentração e a reação aos adversários tem que ser melhor. A gente tomou o gol, é do jogo, mas a gente tem que reagir melhor a isso. Não faltou entrega do time, elas tentaram cumprir o que foi planejado — e concluiu:

— Eu não acho que a gente jogou mal, foi um jogo muito equilibrado. Mas jogos equilibrados com esse tipo de adversário, nesse nível, a gente tem que matar quando tiver a chance, e não podemos cometer os erros que a gente cometeu quando tomamos os gols.

Falta de maturidade

Salgado ainda ressaltou que o time está em construção, com jogadoras jovens que precisam de tempo em campo para se acostumar aos jogos grandes:

— Com esse time tão jovem, falta jogar. A Bianca, como ela está mais treinada, há mais tempo no elenco, a gente tem a impressão de que ela é uma jogadora experiente. Mas a Bianca é uma jogadora de sub-20, a Aninha é uma jogadora de sub-20, a Gabi entrou e estreou hoje. O que a gente precisa é dar respaldo pra elas e elas precisam jogar. A gente está bem frustrado com o resultado de hoje, mas é um jogo que nos ensina, inclusive para elas.

Agora, as Gurias Coloradas miram o foco no Gauchão. A próxima partida será em 5 de outubro, fora de casa, contra o Flamengo de Tenente Portela. O técnico avalia que a equipe evoluiu na questão anímica e confia que o time irá aprender com os erros cometidos na Copa do Brasil.

— É fácil elogiar quando a gente ganha, tem que elogiar elas quando perde. O que eu vejo é que nós temos que melhorar, elas sabem disso. A gente tem que evoluir e 10 dias é um prazo bem legal pra que a gente evolua. E a gente tem competição pela frente. Tem que ir bem no Campeonato Gaúcho e tem que usar jogos como esse para que nos ensinem — declara.

