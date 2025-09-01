Marzia chega aos 50 jogos com a camisa do Inter; veja os números

A volante Marzia atingiu a marca de 50 jogos com a camisa do Inter no último domingo (31), quando a equipe colorada venceu o Juventude por 1 a 0 pelo Gauchão Feminino. Ela foi a 22ª a atingir o número pelo clube desde a retomada do departamento, em 2017.
No Inter há três temporadas, Marzia também soma um gol e três assistências pelas Gurias Coloradas. Além disso, também foi campeã do Gauchão em 2023.
Do elenco atual, apenas seis gurias têm mais jogos do que ela: Bruna Benites (152), Capelinha (112), Belén Aquino (76), Eskerdinha (76), Pati Llanos (70) e May (57).
Números de Marzia pelo Inter
- 50 jogos
- 1 gol
- 3 assistências
- 1 título do Gauchão (2023)
Atletas com mais jogos pelo Inter
- Isa Haas (161 jogos)
- Bruna Benites (152 jogos)
- Sorriso (119 jogos)
- Capelinha (112 jogos)
- Shashá (90 jogos)