Marzia chega aos 50 jogos com a camisa do Inter; veja os números

Marzia alcançou os 50 jogos diante do Juventude. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A volante Marzia atingiu a marca de 50 jogos com a camisa do Inter no último domingo (31), quando a equipe colorada venceu o Juventude por 1 a 0 pelo Gauchão Feminino. Ela foi a 22ª a atingir o número pelo clube desde a retomada do departamento, em 2017.

No Inter há três temporadas, Marzia também soma um gol e três assistências pelas Gurias Coloradas. Além disso, também foi campeã do Gauchão em 2023.

Do elenco atual, apenas seis gurias têm mais jogos do que ela: Bruna Benites (152), Capelinha (112), Belén Aquino (76), Eskerdinha (76), Pati Llanos (70) e May (57).

Números de Marzia pelo Inter

50 jogos

1 gol

3 assistências

1 título do Gauchão (2023)

Atletas com mais jogos pelo Inter