Marta e Amanda Gutierres ficam de fora do top 10 da Bola de Ouro 2025

A vencedora da Bola de Ouro 2025 será anunciada a partir das 16h (horário de Brasília), em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, capital da França. Duas brasileiras estavam na disputa, mas ficaram de fora do top 10.
Amanda Gutierres, do Palmeiras, ficou em 21º, enquanto Marta, do Orlando Pride, é a 12ª melhor jogadora do mundo, de acordo com os jornalistas que votaram na premiação da revista France Football.
As 10 finalistas do prêmio de melhor jogadora do mundo da temporada 2024/2025 são:
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Aitana Bonmatí (Barcelona)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Leah Williamson (Arsenal)
Aitana Bonmatí, do Barcelona, é a atual bicampeã da Bola de Ouro. Neste ano, no entanto, Alessia Russo, do Arsenal é forte candidata.