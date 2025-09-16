Lateral Katrine chega aos 50 jogos com a camisa do Inter; veja os números

Katrine tem 50 jogos com a camisa do Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

A vitória no clássico Gre-Nal, no último sábado (13), marcou o 50º jogo de Katrine com a camisa do Inter. A lateral está em sua segunda passagem pelo clube colorado, e foi a 23ª a atingir a marca desde a retomada do departamento, em 2017.

Katrine havia defendido o Inter em 2018. À época, foram sete jogos e dois gols marcados. O seu retorno ocorreu em 2024 e, desde então, já soma 43 partidas e mais três gols.

Ao todo, portanto, a lateral-esquerda tem 50 jogos e cinco gols pelo Inter. Em 2025, ela luta pelo seu primeiro título com a camisa colorada. Em 2018 e 2024 foi vice-campeã gaúcha.

Do atual elenco, apenas sete gurias têm mais jogos do que ela pelo Colorado: Bruna Benites (152), Capelinha (113), Belén Aquino (78), Eskerdinha (77), Pati Llanos (72), May (58) e Marzia (52).

Números de Katrine pelo Inter

50 jogos

5 gols