Lateral do Inter vê Gre-Nal pelo Feminino como possibilidade de virada de chave: "Sabemos que estamos devendo"

Colorado também tentará quebrar tabu contra as arquirrivais. (Lara Vantzen/Internacional)

Além da possibilidade de encerrar um tabu contra as arquirrivais, o Inter quer que o Gre-Nal do Gauchão Feminino possa ser uma virada de chave nesta reta final da temporada. O duelo será neste sábado (13), às 11h, com mando colorado no Sesc.

A chance de uma nova perspectiva dentro temporada tem a ver com o rendimento apresentado pela equipe até aqui. Na avaliação da lateral Katrine, o time ainda não conseguiu desempenhar tudo o que poderia.

— A gente está devendo. Essa é a verdade. Eu não posso chegar aqui e dizer que a gente está fazendo o melhor futebol, porque não está. Estamos devendo desde o Brasileiro, que a gente não classificou, e que querendo ou não era uma obrigação. Estamos fazendo de tudo para ajustar as coisas que deram errado. Acredito que sábado (data do Gre-Nal) pode ser o nosso pontapé inicial para começar a engrenar novamente — afirmou a atleta em entrevista ao Resenha das Gurias, podcast de GZH.

O desempenho no clássico também poderá significar a quebra de um jejum no retrospecto: o Inter não conseguiu superar o Grêmio nos últimos sete clássicos. A última vitória colorada foi no Gauchão de 2023, quando a equipe fez 2 a 0 no jogo de ida das finais.

O resultado de 4 a 1 sofrido no Gre-Nal no primeiro turno também deixou um sentimento de indignação pela atuação do grupo, como apontou Katrine.

— A gente sabe que o Gre-Nal é um jogo à parte e sabemos que o último, infelizmente, a gente saiu com a derrota. Aquela derrota está engasgada, mas claro que é sempre algo saudável, nunca faltando com respeito. Apesar de ser um clássico, somos colegas ali de trabalho. Então, é sempre com respeito, mas sempre com muita garra e competitividade.

Neste momento, Inter ocupa a segunda colocação na tabela, mas possuiu o mesmo número de pontos do Grêmio, atual líder. Uma vitória fará com que a equipe assuma a ponta da tabela. A partida deste sábado será válida pela sétima rodada do estadual.

Além do Gauchão, o Colorado terá na próxima semana a disputa da Copa do Brasil. Pelas oitavas de final, vai receber o Fluminense, na próxima quinta-feira (18), às 18h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. A decisão será em jogo único.

