Lateral do Grêmio projeta Gre-Nais que decidirão o Gauchão Feminino sub-20: "É um campeonato à parte" 

Luana Napoli, lateral do Grêmio, disputou dois jogos pelo Estadual. Guilherme Testa / Grêmio/Divulgação

O Grêmio sonha em conquistar o primeiro Gauchão Feminino sub-20 organizado pela FGF. Após uma campanha com duas vitórias e uma derrota, o Tricolor confirmou sua classificação à final e disputará o título com o Inter.

Serão dois jogos para definir o campeão. O primeiro ocorre na quarta-feira (10), às 19h, no CT Hélio Dourado. O Grêmio contará com a liderança da lateral-esquerda Luana Napoli, de 20 anos, como trunfo.

— Estamos muito seguras na competição. Temos ideia de que estamos fazendo um campeonato bem sólido, apesar da derrota no Gre-Nal. Temos consciência de que fizemos bons jogos. Goleamos o Cruzeirinho e estamos seguras, confiantes — afirmou a lateral, em entrevista a ZH.

— A gente sabe que o Inter é um adversário forte, nosso maior rival. Mas sabemos da qualidade do nosso grupo. Então, temos total confiança de que podemos sair com a vitória e sermos campeãs — avaliou a capitã gremista.

Obstáculos a ultrapassar

Na temporada, as equipes já se enfrentaram em três oportunidades, em Brasileirão e Gauchão. Em todas elas, o Grêmio teve de lidar com a frustração da derrota. Mas agora, nos duelos mais importantes do ano, almeja um desfecho diferente.

— O que podemos fazer de diferente é entender a forma de jogar. Elas aproveitaram melhor as oportunidades. Nós tivemos muitas chances e fomos prejudicadas pela arbitragem em um dos jogos do Brasileirão — defendeu Luana Napoli.

O primeiro jogo decisivo será com mando gremista, e o objetivo é fazer valer o fator local para construir uma boa vantagem para o segundo duelo. O saldo de gols será critério de desempate, caso as equipes empatem em pontos ao término da decisão.

— Sabemos que o Gre-Nal é um campeonato à parte. O grupo todo está com essa mentalidade. Dos jogos que passaram, extraímos o que podemos melhorar. Estamos com pensamento positivo, sabemos que vão ser dois grandes duelos, mas estamos confiantes. O grupo está muito unido, estamos com a mentalidade de um grupo campeão — finalizou a lateral-esquerda.

Após a partida desta quarta, as equipes se reencontram no domingo (14), às 11h. A finalíssima será na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.