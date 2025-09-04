Juventude x Inter: tudo sobre o jogo da 6ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Juventude no próximo domingo (7), às 15h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela sexta rodada do Gauchão Feminino.

No primeiro turno, as equipes duelaram em Porto Alegre, e o Inter levou a melhor. No último domingo (31), as Gurias Coloradas venceram as Esmeraldas por 1 a 0. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Inter

Juventude: Thais Amorim; Teté, Bruna Emília, Beta, Rayane Pires e Carol Ladaga; Bell Silva (Leka) e Dani Venturini; Dani Silva, Kamile Loirão e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.

Inter: Mari Ribeiro; Paola, Bianca Martins (Gi Santos), Fefa Lacoste e Eskerdinha; Marzia, Gabi Morais e Katrine; Clara Güell (Iasmin), Belén Aquino e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para Juventude x Inter

Cristiano Moreira da Silva, auxiliado por Julio Bernardo da Costa e Valdeir Florencio Paiva. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Juventude x Inter

O Juventude transmite a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Juventude x Inter

Juventude

As Esmeraldas encerraram o primeiro turno na terceira colocação, com sete pontos. Foram duas vitórias, um empate e uma derrota. Além de 11 gols marcados e apenas dois sofridos.

Para este jogo, a lateral-direita Grazi e a zagueira Carla Cruz seguem entregues ao departamento médico e não atuarão. A zagueira Rayane Pires e a atacante Dani Silva entram em campo penduradas e, se forem advertidas, ficam fora do duelo contra o Flamengo-RS.

Inter

As Gurias Coloradas fecharam o turno na vice-liderança, com nove pontos. Foram três vitórias e uma derrota. Além de 21 gols marcados e cinco sofridos.

Para este jogo, a goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites e a volante Julia Bianchi seguem entregues ao departamento médico e não estarão em campo. Além delas, a volante Capelinha cumpre suspensão e também é baixa.

Ingressos para Juventude x Inter

Os torcedores que quiserem assistir ao jogo terão de levar 2kg de alimentos não-perecíveis (exceto sal) no acesso ao Sesi.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.