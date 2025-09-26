Juventude x Brasil-Far: tudo sobre o jogo da 8ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam o Brasil de Farroupilha no próximo domingo (28), às 15h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela oitava rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Brasil-Far

Juventude: Renata May; Hericka Sorriso, Bruna Emília, Apoliana (Beta) e Carol Ladaga; Bell Silva, Dani Venturini (Pissaia) e Drielly; Teté (Eduarda Tosti), Joyce e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.

Brasil-Far: Braiely; Tawany, Alissa, Andressa Kreski e Ju Goes; Ingrid, Maju e Marcela; Nicole Neres, Gabizinha e Emmily Karla (Lorena). Técnico: Leonardo Antunes.

Arbitragem para Juventude x Brasil-Far

Michel Lemos Loureiro, auxiliado por Lucas do Nascimento e Lucas Steil. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Juventude x Brasil-Far

O Juventude anuncia a transmissão da partida na TV Papo.

Como chegam Juventude x Brasil-Far

Juventude

As Esmeraldas vêm de vitória por goleada sobre o Flamengo de São Pedro, por 11 a 0, no último sábado (26). Com o resultado, ocupam a vice-liderança do Gauchão Feminino, com 11 pontos.

Para este jogo, a zagueira Rayane Pires será baixa por suspensão. Beta e Apoliana disputam a vaga entre as titulares.

Brasil-Far

O rubro-verde folgou na última rodada, mas se manteve na quarta colocação, com seis pontos. Agora, até um empate diante do Juventude confirma a classificação antecipada às semifinais.

Para a sequência, a goleira Gaby será baixa importante no elenco de Leonardo Antunes. A jogadora rescindiu seu contrato e jogará pelo Botafogo-PB.

Ingressos para Juventude x Brasil-Far

Os torcedores que quiserem assistir ao jogo terão de levar 2kg de alimentos não-perecíveis (exceto sal) no acesso ao Sesi.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.