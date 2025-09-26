As Gurias Jaconeras enfrentam o Brasil de Farroupilha no próximo domingo (28), às 15h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela oitava rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Juventude x Brasil-Far
Juventude: Renata May; Hericka Sorriso, Bruna Emília, Apoliana (Beta) e Carol Ladaga; Bell Silva, Dani Venturini (Pissaia) e Drielly; Teté (Eduarda Tosti), Joyce e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.
Brasil-Far: Braiely; Tawany, Alissa, Andressa Kreski e Ju Goes; Ingrid, Maju e Marcela; Nicole Neres, Gabizinha e Emmily Karla (Lorena). Técnico: Leonardo Antunes.
Arbitragem para Juventude x Brasil-Far
- Michel Lemos Loureiro, auxiliado por Lucas do Nascimento e Lucas Steil. O trio é gaúcho.
Onde assistir a Juventude x Brasil-Far
- O Juventude anuncia a transmissão da partida na TV Papo.
Como chegam Juventude x Brasil-Far
Juventude
As Esmeraldas vêm de vitória por goleada sobre o Flamengo de São Pedro, por 11 a 0, no último sábado (26). Com o resultado, ocupam a vice-liderança do Gauchão Feminino, com 11 pontos.
Para este jogo, a zagueira Rayane Pires será baixa por suspensão. Beta e Apoliana disputam a vaga entre as titulares.
Brasil-Far
O rubro-verde folgou na última rodada, mas se manteve na quarta colocação, com seis pontos. Agora, até um empate diante do Juventude confirma a classificação antecipada às semifinais.
Para a sequência, a goleira Gaby será baixa importante no elenco de Leonardo Antunes. A jogadora rescindiu seu contrato e jogará pelo Botafogo-PB.
Ingressos para Juventude x Brasil-Far
Os torcedores que quiserem assistir ao jogo terão de levar 2kg de alimentos não-perecíveis (exceto sal) no acesso ao Sesi.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.