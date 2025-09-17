Juventude perde para o Corinthians e está eliminado da Copa do Brasil Feminina

A missão era difícil e, diante do melhor time brasileiro, deu a lógica. O Corinthians fez valer o favoritismo, venceu por 3 a 0 e eliminou o Juventude da Copa do Brasil Feminina na tarde desta quarta-feira (17), no Parque São Jorge, em São Paulo.
A meia Vic Albuquerque e as atacantes Ariel Godoi e Robledo selaram a classificação das Brabas às quartas de final. O Timão ainda fatura mais R$ 60 mil pelo avanço. Enquanto o Juventude, agora, volta suas atenções exclusivamente ao Gauchão.
Vantagem na etapa inicial
O primeiro tempo seguiu o script, com domínio completo do Corinthians. Logo no início, Leticia Monteiro já exigiu grande defesa de Renata, quase no ângulo. Depois, foi a vez de Vic Albuquerque finalizar para fora.
O cenário mudou aos 19. Foi quando Robledo cruzou pela direita e Vic Albuquerque venceu a marcação de Hericka Sorriso para cabecear às redes e inaugurar o placar.
Em vantagem, as Brabas queriam mais e, aos 30, quase ampliaram. Juliete tentou cruzamento pela esquerda e quase surpreendeu Renata, com a bola passando rente ao travessão.
O placar só foi alterado aos 40. Bruna Emília e Renata se atrapalharam, e Ariel Godoi apareceu para roubar a bola e sair sozinha de frente para o gol. Com um toque, a centroavante ampliou a vantagem corintiana.
Classificação corintiana
Na etapa final, mesmo precisando sair de trás para ter alguma chance, o Juventude não conseguia se sobressair ao Corinthians e apenas acompanhava o time paulista criar chances. A primeira, aos 2, quando Leticia Monteiro dominou de barriga, saiu de frente para Renata, mas mandou à direita da goleira.
A precisão que faltou à meia, sobrou para Robledo. Aos 17 minutos, Thais Regina cruzou à área, e a camisa 7 não teve dificuldades para vencer a marcação de Karol e Nubia, bater para o gol e transformar tudo em goleada.
O Juventude só conseguiu levar perigo ao Corinthians aos 39. Duda Tosti girou sobre a marcação e bateu, da grande área, mas parou em grande defesa de Lelê, com a mão direita.
A partir de então, as Brabas apenas controlaram o jogo, sem muito ímpeto ofensivo, mas com toda a posse de bola. Enquanto o Alviverde não tinha muito a fazer, a não ser acompanhar o cronômetro e o apito final.
Copa do Brasil Feminina - Oitavas de final - 17/9/2025
Corinthians (3)
Lelê; Thais Regina, Erika (Leticia Santos, 27'/2ºT) e Letícia Teles (Mariza, 33'/2ºT); Gi Fernandes (Paulinha, 14'/2ºT), Yayá (Dayana Rodríguez, 33'/2ºT), Leticia Monteiro (Andressa Alves, 33'/2ºT), Vic Albuquerque (Ivana Fuso, 14'/2ºT) e Juliete; Gisela Robledo e Ariel Godoi (Eudimilla, 27'/2ºT). Técnico: Lucas Piccinato.
Juventude (0)
Renata; Hericka Sorriso (Nubia, 16'/2ºT), Apoliana, Bruna Emília, Rayane Pires e Carol Ladaga (Ingrid, 40'/2ºT); Bell Silva (Flávia Pissaia, 27'/2ºT), Dani Venturini (Karol, INT) e Drielly (Leka, 40'/2ºT); Teté (Eduarda, 42'/2ºT) e Dani Ortolan (Duda Tosti, 16'/2ºT). Técnico: Luciano Brandalise.
- GOLS: Vic Albuquerque, aos 19 minutos, e Ariel Godoi, aos 40 minutos, do primeiro tempo; Robledo, aos 17 minutos, do segundo tempo.
- CARTÕES AMARELOS: Leticia Monteiro e Leticia Teles (C); Hericka Sorriso (J)
- ARBITRAGEM: Jady Jesus Caldas (BA), auxiliada por Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP).
- LOCAL: Parque São Jorge, em São Paulo (SP)
Próximo jogo
Sábado, 20/9 – 15h
Flamengo de São Pedro x Juventude
Campo do Flamengo – Gauchão Feminino (7ª rodada)