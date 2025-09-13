Inter x Grêmio pelo Gauchão Feminino sub-20: horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipe colorada está em vantagem na decisão. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O domingo (14) vai definir a campeã do Gauchão Feminino sub-20 2025. O jogo de volta será às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

O Colorado chega em vantagem pois venceu a primeira partida pelo placar de 2 a 1, em Eldorado do Sul. A partir deste cenário, o time poderá conquistar a taça até mesmo com um empate.

No caso do lado gremista, é necessário vencer por um gol de diferença para forçar a decisão nos pênaltis. Em caso de resultado por dois ou mais gols, o clube ficará com o título no tempo normal.

Escalações para Inter x Grêmio

Inter: Camilly; Lara Matos (Duda Freitas), Milenna, Clara Rückert e Erica; Pietra, Myka e Joana; Gabi Inácio, Joana (Stephanie) e Alice. Técnico: David da Silva.

Grêmio: Nathaly (Josi); Ana Vidal, Carol Quaresma, Maria Antonia e Allyne; Gio Ferrari, Adri Aldana e Luana Falconeri; Julia Martins, Maria e Gisele (Helô). Técnico: Marcelo Sacknies.

Arbitragem para Inter x Grêmio

Bruna de Miranda Martins, auxiliado por Jeissyevan Gonçalves e Tais Regina Ruver. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Inter x Grêmio

O Inter transmite a partida em seu canal no YouTube.

Ingressos para Inter x Grêmio

A torcida pode comparecer mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

Como chegam Inter x Grêmio

Inter

O Inter terá a chance de consolidar o título com uma campanha de 100% de aproveitamento. Além da vantagem no primeiro jogo, a equipe já havia terminado a primeira fase como líder, vencendo os três jogos. Até o momento, foram 22 gols marcados e três sofridos.

A hegemonia em clássicos também é uma marca desta campanha: venceu todos os Gre-Nais da categoria sub-20 na temporada.

Grêmio

O Grêmio passou por uma mudança importante antes do início da decisão: Marcelo Sacknies assumiu o comando o técnico da equipe no lugar de Rubens Franco. Até então, ele estava como treinador do sub-15 feminino.

Precisando reverter a desvantagem, o time poder ter mudanças em relação ao jogo de ida. A goleira Josi teve uma falha no lance do primeiro gol do Inter e pode abrir espaço para o ingresso de Nathaly. Há uma dúvida ainda em relação à utilização de Gisele. A atacante, que foi titular em Eldorado, já faz parte do time principal. No sábado, o Grêmio também terá a disputa do Gre-Nal pelo Gauchão adulto.

Fórmula de disputa do Gauchão Feminino sub-20

Grêmio, Inter, Flamengo de Tenente Portela e Cruzeiro foram as quatro equipes que iniciaram a disputa. Na fase inicial, se enfrentaram em turno único.