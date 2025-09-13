Inter x Grêmio hoje: onde assistir, horário e escalações pelo Gauchão Feminino

As Gurias Coloradas recebem as Mosqueteiras no próximo sábado (13), às 11h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela sétima rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do clássico Gre-Nal.
Escalações confirmadas para Inter x Grêmio
Inter: Mayara; Fefa Lacoste, Capelinha, Bianca Martins e Katrine; Marzia, Gabi Morais e Mayara Vaz; Clara Güell, Belén Aquino e Iasmin. Técnico: Mauricio Salgado.
Grêmio: Raíssa; Dani Barão, Tayla e Mónica Ramos e Arrieta; Amanda Brunner, Camila Pini e Bia Santos; Kika Moreno, Giovaninha e Valeria Paula. Técnico: Cyro Leães.
Arbitragem para Inter x Grêmio
- Árbitra: Andressa Hartmann
- Assistentes: Estefani Adriati Estrela da Rosa e Ariela Duarte da Silveira
- Quarta árbitra: Bruna de Miranda Martins
Onde assistir a Inter x Grêmio
- GZH transmite pelo YouTube e no Gaúcha 2
Como chegam Inter x Grêmio
Inter
As Gurias Coloradas chegam para o segundo clássico na vice-liderança do Gauchão. Até então, somam 10 pontos, representados por três vitórias, um empate e uma derrota.
Para o Gre-Nal, o Inter mantém algumas baixas. A goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites e a volante Julia Bianchi seguem entregues ao departamento médico e não estarão em campo.
Grêmio
As Mosqueteiras chegam invictas e na liderança do campeonato estadual, com 10 pontos. Até então, são três vitórias e um empate.
Para o seu segundo clássico à frente do Grêmio, o técnico Cyro Leães não deve ter novas baixas. A atacante Maria Dias, com lesão no joelho direito, é a única que segue fora.
Ingressos para Inter x Grêmio
Para acompanhar o clássico no Sesc, a entrada será mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. Os torcedores do Inter precisarão ainda realizar a impressão do e-ticket através do site do clube.
A promoção também vale para a torcida do Grêmio, que precisará acessar o local pelo portão 2.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.
O que é o Gaúcha 2
- Canal da Gaúcha usado somente com conteúdos especiais, não alterando programação do canal principal, em FM;
- Pode ser acessado pelo site de Zero Hora e app GZH;
- Vai trazer mais informações sobre acontecimentos, eventos e feiras, além de mais detalhes sobre o jogo do time do coração.
Como funciona o Gaúcha 2
- Para ouvir, você terá de fazer o download do aplicativo GZH na loja (Play Store ou App Store) de seu smartphone ou acessar o site de Zero Hora;
- No momento do início da transmissão no Gaúcha 2, alertas serão enviados para o celular (é necessário ativar notificações);
- Abra o aplicativo ou o site zerohora.com.br e clique sobre o ícone "..." na barra inferior, ao lado do play da Gaúcha. Depois, escolha a opção "localização";
- Clique em Gaúcha 2 para definir como o seu canal para ouvir a Gaúcha;
- O fim da transmissão será notificado pelos comunicadores e/ou via pushes e alertas enviados ao smartphone do usuário;
- No site de Zero Hora, o usuário poderá acessar o segundo canal por meio de um ícone ao lado da localização da cidade.