Inter x Grêmio hoje: onde assistir, horário e escalações pelo Gauchão Feminino

Inter x Grêmio: tudo sobre o jogo da 7ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas recebem as Mosqueteiras no próximo sábado (13), às 11h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela sétima rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do clássico Gre-Nal.

Escalações confirmadas para Inter x Grêmio

Inter: Mayara; Fefa Lacoste, Capelinha, Bianca Martins e Katrine; Marzia, Gabi Morais e Mayara Vaz; Clara Güell, Belén Aquino e Iasmin. Técnico: Mauricio Salgado.

Grêmio: Raíssa; Dani Barão, Tayla e Mónica Ramos e Arrieta; Amanda Brunner, Camila Pini e Bia Santos; Kika Moreno, Giovaninha e Valeria Paula. Técnico: Cyro Leães.

Arbitragem para Inter x Grêmio

Árbitra: Andressa Hartmann

Assistentes: Estefani Adriati Estrela da Rosa e Ariela Duarte da Silveira

Quarta árbitra: Bruna de Miranda Martins

Onde assistir a Inter x Grêmio

GZH transmite pelo YouTube e no Gaúcha 2

Como chegam Inter x Grêmio

Inter

As Gurias Coloradas chegam para o segundo clássico na vice-liderança do Gauchão. Até então, somam 10 pontos, representados por três vitórias, um empate e uma derrota.

Para o Gre-Nal, o Inter mantém algumas baixas. A goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites e a volante Julia Bianchi seguem entregues ao departamento médico e não estarão em campo.

Grêmio

As Mosqueteiras chegam invictas e na liderança do campeonato estadual, com 10 pontos. Até então, são três vitórias e um empate.

Para o seu segundo clássico à frente do Grêmio, o técnico Cyro Leães não deve ter novas baixas. A atacante Maria Dias, com lesão no joelho direito, é a única que segue fora.

Ingressos para Inter x Grêmio

Para acompanhar o clássico no Sesc, a entrada será mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. Os torcedores do Inter precisarão ainda realizar a impressão do e-ticket através do site do clube.

A promoção também vale para a torcida do Grêmio, que precisará acessar o local pelo portão 2.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.

As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.

O que é o Gaúcha 2

Canal da Gaúcha usado somente com conteúdos especiais, não alterando programação do canal principal, em FM;

Pode ser acessado pelo site de Zero Hora e app GZH;

Vai trazer mais informações sobre acontecimentos, eventos e feiras, além de mais detalhes sobre o jogo do time do coração.

Como funciona o Gaúcha 2