Inter x Grêmio ao vivo e em imagens; acompanhe o Gre-Nal pelo Gauchão Feminino

As Gurias Coloradas venceram as Guras Gremistas por 1 a 0, na manhã deste sábado (13). A partida, válida pela sétima rodada do Gauchão Feminino, deu ao Inter a liderança isolada da competição, com 13 pontos. O Grêmio segue com 10, mas tem uma partida a menos.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.
O que é o Gaúcha 2
- Canal da Gaúcha usado somente com conteúdos especiais, não alterando programação do canal principal, em FM;
- Pode ser acessado pelo site de Zero Hora e app GZH;
- Vai trazer mais informações sobre acontecimentos, eventos e feiras, além de mais detalhes sobre o jogo do time do coração.
Como funciona o Gaúcha 2
- Para ouvir, você terá de fazer o download do aplicativo GZH na loja (Play Store ou App Store) de seu smartphone ou acessar o site de Zero Hora;
- No momento do início da transmissão no Gaúcha 2, alertas serão enviados para o celular (é necessário ativar notificações);
- Abra o aplicativo ou o site zerohora.com.br e clique sobre o ícone "..." na barra inferior, ao lado do play da Gaúcha. Depois, escolha a opção "localização";
- Clique em Gaúcha 2 para definir como o seu canal para ouvir a Gaúcha;
- O fim da transmissão será notificado pelos comunicadores e/ou via pushes e alertas enviados ao smartphone do usuário;
- No site de Zero Hora, o usuário poderá acessar o segundo canal por meio de um ícone ao lado da localização da cidade.