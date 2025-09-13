Inter x Grêmio ao vivo e em imagens; acompanhe o Gre-Nal pelo Gauchão Feminino

As Gurias Coloradas venceram as Guras Gremistas por 1 a 0, na manhã deste sábado (13). A partida, válida pela sétima rodada do Gauchão Feminino, deu ao Inter a liderança isolada da competição, com 13 pontos. O Grêmio segue com 10, mas tem uma partida a menos.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.

As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.

