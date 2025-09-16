Inter x Fluminense: tudo sobre o jogo das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Fluminense nesta quinta-feira (18), às 18h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

É jogo único. Portanto, quem vencer estará classificado. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Fluminense

Inter: Mayara (Mari Ribeiro); Fefa Lacoste, Capelinha, Bianca Martins e Katrine; Marzia, Gabi Morais e Mayara Vaz; Clara Güell, Belén Aquino e Iasmin (Julieta Morales). Técnico: Maurício Salgado.

Fluminense: Claudia; Karina, Gislaine, Cotrim e Sorriso; Xerife, Kamilla (Louvain) e Raquel Fernandes; Keké, Chú Santos e Lelê. Técnico: Saulo Silva.

Arbitragem para Inter x Fluminense

Karina Carvalho Rocha (MS), auxiliada por Ariela Duarte da Silveira (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS).

Onde assistir a Inter x Fluminense

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Fluminense

Inter

As Gurias Coloradas estão com ritmo de jogo. Afinal, vêm disputando o Gauchão Feminino. A última amostragem foi a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no clássico do último sábado (13).

Para a partida, a goleira Mari Ribeiro e as atacantes Paola Pereira e Julieta Morales são dúvidas. As três ficaram de fora do Gre-Nal por torções no tornozelo.

Fluminense

As cariocas não entram em campo desde a última fase da Copa do Brasil. Na ocasião, em 7 de agosto, o Fluminense venceu o Brasil-Far por 3 a 0 para avançar às oitavas.

Desde então, a principal novidade ficou por conta da contratação de Gabrielly Louvain, de 22 anos. A meio-campista estava no Flamengo.

Ingressos para Inter x Fluminense

O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar um quilo de alimento não-perecível no acesso ao Sesc Protásio Alves.

Regulamento da Copa do Brasil Feminina

A competição, que volta ao calendário do futebol feminino, reúne 64 clubes. A primeira fase contou com os times que estão na Terceira Divisão. Na segunda, entraram os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira etapa, já estavam as equipes da elite do Brasileirão.

O formato conta com oito fases em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A equipe campeã será conhecida no dia 19 de novembro.

A Copa do Brasil Feminina foi realizada pela última vez em 2016. Na ocasião, o Audax/Corinthians foi o campeão na decisão contra o São José por 5 a 3 no placar agregado.