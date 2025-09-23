Inter x Ferroviária: tudo sobre o jogo das quartas de final da Copa do Brasil Feminina 2025. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam a Ferroviária na quinta-feira (25), às 20h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina.

Quem vencer estará classificado, já que a partida é em jogo único. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Ferroviária

Inter: Mayara (Mari Ribeiro); Fefa Lacoste, Capelinha, Bianca Martins e Katrine; Gabi Morais (Jordana), Marzia e Rafa Mineira; Aninha, Belén Aquino e Iasmin (Julieta Morales). Técnico: Maurício Salgado.

Ferroviária: Luciana; Kati, Camila (Andressa), Rafa Soares e Fátima Dutra; Nicoly (Cris), Raquel (Micaelly) e Duda Santos; Mariana Santos, Julia Beatriz e Sissi. Técnico: Léo Mendes.

Arbitragem para Inter x Ferroviária

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Inter x Ferroviária

A N Sports anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Ferroviária

Inter

As Gurias Coloradas eliminaram o Fluminense e o 3B da Amazônia nas fases anteriores. Com sorte no sorteio, o Inter disputou todos os jogos da Copa do Brasil em Porto Alegre e manteve os 100%.

Para a partida, a atacante Julieta Morales é dúvida. Ela ficou de fora dos dois últimos jogos por torção no tornozelo.

Ferroviária

As Guerreiras Grenás passaram por Vitória e Coritiba nas etapas anteriores. A Ferroviária disputou um jogo fora (contra o time paranaense) e um como mandante (diante das baianas) e também mantém os 100%.

Com o Paulistão em andamento, o técnico Léo Mendes tem de dividir as atenções com a Copa do Brasil. Na última segunda, as Guerreiras Grenás enfrentaram o Palmeiras pelo Estadual.

Ingressos para Inter x Ferroviária

O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar um quilo de alimento não perecível no acesso ao Sesc Protásio Alves.

Regulamento da Copa do Brasil Feminina

A competição, que volta ao calendário do futebol feminino, reúne 64 clubes. A primeira fase contou com os times que estão na Terceira Divisão. Na segunda, entraram os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira etapa, já estavam as equipes da elite do Brasileirão.

O formato conta com oito fases em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A equipe campeã será conhecida no dia 19 de novembro.

A Copa do Brasil Feminina foi realizada pela última vez em 2016. Na ocasião, o Audax/Corinthians foi o campeão na decisão contra o São José por 5 a 3 no placar agregado.