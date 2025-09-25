Inter x Ferroviária ao vivo pela Copa do Brasil Feminina; acompanhe

Quem vencer estará classificado, já que o mata-mata é em jogo único. Em caso de empate, a definição é nos pênaltis.

Onde assistir a Inter x Ferroviária

A N Sports anuncia a transmissão.

Regulamento da Copa do Brasil Feminina

A competição, que volta ao calendário do futebol feminino, reúne 64 clubes. A primeira fase contou com os times que estão na Terceira Divisão. Na segunda, entraram os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira etapa, já estavam as equipes da elite do Brasileirão.

O formato conta com oito fases em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A equipe campeã será conhecida no dia 19 de novembro.

A Copa do Brasil Feminina foi realizada pela última vez em 2016. Na ocasião, o Audax/Corinthians foi o campeão na decisão contra o São José por 5 a 3 no placar agregado.