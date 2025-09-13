A sequência de sete jogos sem vencer um clássico Gre-Nal chegou ao fim para as Gurias Coloradas. Na manhã ensolarada deste sábado (13), no campo do Sesc Protásio, em Porto Alegre, o mandante Inter venceu o Grêmio por 1 a 0, pela sétima rodada do Gauchão Feminino, com gol de pênalti de Belén Aquino.
O resultado coloca as Gurias Coloradas na liderança da competição, com 13 pontos, enquanto as Mosqueteiras caem para segundo, com 10, mas com uma partida a menos. O triunfo aumenta a vantagem do Inter em relação ao Grêmio em clássicos: 10 vitórias coloradas, 8 gremistas e 9 empates. No primeiro turno do Gauchão, as Mosqueteiras venceram por 4 a 1.
Na 8ª rodada do Gauchão Feminino, o Grêmio entra em campo contra o Flamengo de São Pedro, no dia 28 de setembro, enquanto o Inter folga. Porém, as Gurias Coloradas entram em campo na quinta-feira (18), às 18h, contra o Fluminense, pela quarta fase da Copa do Brasil.
Melhores momentos
Equilíbrio no primeiro tempo
A primeira etapa foi brigada e com chances criadas por ambas as equipes. A melhor oportunidade das Gurias Coloradas foi aos 5 minutos, em um cruzamento de Fefa Lacoste para Clara, que apareceu com liberdade na segunda trave para finalizar. Raíssa defendeu em cima da linha.
A goleira gremista foi segura em outras ocasiões da primeira etapa. Do outra lado, Mayara também passou segurança para sua equipe. As Mosqueteiras tiveram a melhor chance aos 9 minutos, quando Kika Moreno arriscou de fora da área, a goleira defendeu e a bola ainda bateu no travessão.
Na reta final do primeiro tempo, o jogo ficou quente, com faltas fortes de ambos os lados e diversas reclamações para a árbitra Andressa Hartmann. No entanto, nada de gols nos primeiros 45 minutos.
Etapa complementar
Cada equipe mudou duas peças no intervalo, e o Grêmio começou a segunda etapa com mais ímpeto. Bia Santos chegou com perigo pelo lado direito e cruzou rasteiro na direção de Yamila. A primeira defensora do Inter furou, mas a segunda conseguiu afastar a bola para longe.
Destaque no primeiro tempo, Pini seguiu ditando o ritmo gremista. Aos 9 minutos, a meio-campista fez boa jogada individual e arriscou de fora da área. A bola passou perto do ângulo de Mayara. A resposta do Inter foi na sequência. Iasmin recebeu em profundidade, entrou na área e foi derrubada por Mónica Ramos.
Com muita categoria, Belén Aquino cobrou no lado direito e abriu o placar para as Gurias Coloradas. Raíssa até acertou o canto, mas a cobrança foi firme e sem chance de defesa.
O gol não mexeu com o Grêmio, que seguiu tendo dificuldades de criar na segunda etapa. O Inter teve chances de ampliar em contra-ataques e jogadas de bola parada.
Nos minutos finais, o clima entre as jogadoras e a árbitra esquentou, gerando reclamações fortes de ambas as equipes. Com a bola rolando, as Mosqueteiras foram em busca do empate na base do desespero. A falta de qualidade nas finalizações não premiou o Grêmio com o gol.
Como foi a partida:
Gauchão Feminino — 7ª rodada — 13/9/2025
Inter (1)
Mayara; Fefa Lacoste, Capelinha, Bianca Martins e Katrine (Eskerdinha, 46'/2ºT); Marzia, Gabi Morais (Jordana, 26'/2ºT) e Mayara Vaz (Pati Llanos, INT); Clara (Aninha, INT), Belén Aquino e Iasmin. Técnico: Mauricio Salgado
Grêmio (0)
Raíssa; Dani Barão, Tayla e Mónica Ramos e Arrieta (Katielle, 38'/2ºT); Amanda Brunner (Gisele, 41'/2ºT), Camila Pini e Bia Santos (Júlia Martins, 30'/2ºT); Kika Moreno (Shashá, INT), Giovaninha e Valeria Paula (Yamila, INT). Técnico: Cyro Leães
GOLS: Belén Aquino, aos 11 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS: Belén Aquino (I) e Pati Llanos (I)
ARBITRAGEM: Andressa Hartmann, auxiliada por Estefani Adriati da Rosa e Ariela Duarte da Silveira
LOCAL: Sesc Protásio, em Porto Alegre
Próximo jogo do Inter
Copa do Brasil Feminina - 4ª fase
18/9/2025 — 18h
Estádio Passo D'Areia
Inter x Fluminense
Próximo jogo do Grêmio
Gauchão Feminino — 8ª rodada
28/9/2025 — 15h
CT Hélio Dourado
Grêmio x Flamengo de São Pedro