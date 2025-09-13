Futebol feminino

Sétima rodada
Inter vence o Grêmio e assume a liderança isolada do Gauchão Feminino 

Vitória colorada acabou com jejum de sete clássicos sem vitória; Inter vai a 13 pontos e assume a ponta; Grêmio se mantém com 10, mas com um jogo a menos

Alex Torrealba

