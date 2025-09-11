Futebol feminino

Fora de casa
Notícia

Inter vence o Grêmio e abre vantagem na final do Gauchão Feminino sub-20

Gurias Coloradas podem até empatar o segundo clássico, em casa, que serão campeãs

Carolina Freitas

Esporte

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS