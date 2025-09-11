Inter vence o Grêmio e abre vantagem na final do Gauchão Feminino sub-20

Myka marcou o segundo gol colorado na vitória por 2 a 1. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A escrita permanece e, pelo quarto clássico consecutivo, o Inter venceu o Grêmio na categoria sub-20. O Gre-Nal que começou a decidir o Gauchão Feminino teve Joana como protagonista, mais uma vez, na vitória colorada por 2 a 1.

Ela e Myka balançaram as redes para as Gurias Coloradas, que agora podem até empatar que serão campeãs em casa. O Grêmio diminuiu a desvantagem com Maria, e agora preciso triunfar no domingo (14), às 15h, no Sesc Protásio Alves.

Etapa inicial

Grêmio e Inter ficaram no 0 a 0 nos primeiros 45 minutos. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Os primeiros 45 minutos foram de muita disputa, com o predomínio à marcação e ao número de faltas, mas sem uma superioridade avassaladora para nenhum dos lados. O Inter, porém, teve as melhores chances de abrir o placar.

Logo aos dois minutos, as Gurias Coloradas levaram perigo. Joana cobrou falta pela meia-direita e Pietra cabeceou, mas sobre a meta. Depois, no lance seguinte, foi a resposta gremista. Quando uma bola foi cruzada à área, bateu em Duda Freitas, em Júlia Martins e quase surpreendeu a goleira Camilly.

Aos sete, foi a vez da polêmica do tempo inicial. Após escanteio cobrado por Ana Vidal, o Grêmio reclamou de um toque na mão da zagueira Clara, na área, mas sem sucesso junto à arbitragem, que mandou seguir.

A partir de então, o Inter construiu mais duas chances claras. Aos 12, Joana ficou com a sobra, na entrada da área, e mandou uma bomba no travessão de Josi. Depois, aos 14, Clara lançou à área e a camisa 10 cabeceou sobre a meta.

As Mosqueteiras conseguiram responder aos 23. Quando Maria Antonia aproveitou falta de Adri Aldana, venceu a disputa aérea e cabeceou, só que parou em defesa tranquila de Camilly.

A reta final ainda reservou uma boa oportunidade para cada lado. O Inter chegou aos 43, quando a bola sobrou para Stephanie, na entrada da área, após cobrança de escanteio. A atacante colorada ia mandando no ângulo direito de Josi, que fez uma defesa espetacular para impedir a mudança no marcador.

O Grêmio assustou aos 47. Vidal lançou bola à área, a goleira Camilly se atrapalhou na saída e não pegou nada. Então, Maria cabeceou, mas a zagueira Clara se jogou para salvar a bola quase em cima da linha.

Reta final

O Inter voltou com uma postura mais ofensiva e, logo no primeiro minuto, alçou se ao ataque. A artilheira Joana foi lançada, invadiu a área, e tentou tirar de Josi. A goleira, porém, conseguiu tocar na bola para impedir que ela tomasse o rumo das redes.

Logo na sequência, depois de cobrança de escanteio, um bate e rebate na área voltou a assustar o Grêmio. Mas, mais uma vez, a defesa se sobressaiu ao ataque colorado e afastou.

O Grêmio tentava levar perigo na qualidade individual de Gisele e Júlia Martins, mas sem sucesso. E, aos 19, viu o Inter chegar mais uma vez. Em falta frontal, Joana arriscou direto para o gol, porém, parou em Josi, que fez a defesa em dois tempos.

Mesmo visitantes, as Gurias Coloradas queriam a vantagem a todo custo e tinham Joana como sua principal arma. Aos 27, a artilheira voltou a aparecer, em cobrança de falta praticamente do meio de campo, que exigiu mais uma grande defesa de Josi.

Com o passar do tempo, o nervosismo dos dos lados ia aumentando e, com isso, o erro nos passes também. E foi na sua única falha no jogo, que Josi viu o Inter abrir o placar.

Aos 32 minutos, Erica cobrou escanteio pela direita, a goleira gremista saiu mal, tocou na bola e a viu indo para trás, em direção ao gol. Bem posicionada, Joana estava na linha para conferir e empurrar ao fundo das redes, garantindo a vantagem colorada.

O Grêmio demorou oito minutos para dar uma resposta. Júlia Martins partiu em contra-ataque pelo meio, arriscou com o pé direito, mas mandou direto pela linha de fundo.

E, como desperdiçou, viu o Inter ampliar a vantagem, aos 40. A zagueira Maria Antonia saiu jogando errado e deu a bola no pé de Myka. A volante arrastou a marcação e, na entrada da área, caprichou para mandar no alto e sem chances para Josi, no lado direita.

Aos 50, ainda deu tempo de o Grêmio descontar. Após falta de Júlia Martins, Maria venceu a defesa colorada e cabeceou às redes para diminuir a desvantagem tricolor.

Gauchão Feminino sub-20 — Final (ida) — 10/9/2025

Grêmio (1)

Josi; Allyne, Carol Quaresma, Maria Antonia e Ana Vidal (Luana Falconeri, 11'/2ºT); Gio Ferrari (Isa Reis, 39'/2ºT), Adri Aldana (Helô, 20'/2ºT) e Luana Falconeri; Júlia Martins, Maria e Gisele. Técnico: Marcelo Sacknies.

Inter (2)

Camilly; Lara Matos, Duda Freitas, Clara Rückert e Erica; Pietra, Myka e Joana; Gabi Inácio, Stephanie (Yngrid Piauí, 35'/2ºT) e Alice (Katguria, 35'/2ºT). Técnico: David da Silva.

GOLS: Joana (I), aos 32 minutos, Myka (I), aos 40 minutos, do segundo tempo; Maria (G), aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Joana (I); Maria Antonia (G);

ARBITRAGEM: Calvin Motta dos Santos, auxiliado por Victoria Soares de Souza e Francieli Borges Rossales. O trio é gaúcho.

LOCAL: CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Próximo jogo

Gauchão Feminino sub-20 — Final (volta)

14/9/2025 — 15h

Morada dos Quero-Queros, em Alvorada